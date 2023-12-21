دارسة تحدد 74 مشكلة صحية تسبب العقم لدى الشباب

أ أ
توصلت دراسة جديدة من جامعتي هارفارد وأكسفورد، إلى وجود 74 مشكلة صحية تؤثر على الإنجاب مستقبلاً.
74 سببًا للعقم لدى الشباب من الجنسينوقال الباحثون، في الدراسة التي نشرت نتائجها بمجلة طبيعة السلوك البشري، إن مشاكل الصحة السلوكية، مثل إدمان الكحول والفصام، كان لها
التأثير الأكبر على عدم الإنجاب بين الرجال الذين تم تشخيصهم في العشرينيات من
العمر.
اضافة اعلان
وتعد أمراض المناعة الذاتية والالتهابات سببًا رئيسًا لمنع النساء في أوائل العشرينيات من الإنجاب، مثل التصلب المتعدد واضطرابات القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2.
أسباب العقم لدى الرجال في العشرينياتوتتضمن القائمة 74 حالة مختلفة تزيد من احتمالات عقم الرجل أو المرأة في
وقت لاحق من الحياة، بما في ذلك اضطرابات سلوكية وإعاقات مثل الفصام والشلل
الدماغي، وإدمان الكحول والمخدرات واضطراب الشخصية المعادية للمجتمع.
وتشمل الحالات الأخرى غير العقلية التي ارتبطت أيض]ا بزيادة معدلات عدم الإنجاب: ارتفاع ضغط الدم واضطرابات تخثر الدم والعدوى المهبلية وعدم انتظام فترات الحيض.
التهاب المفاصل لدى الأطفال يسبب العقم مستقبلاًوشملت أقوى العوامل المؤثرة على القدرة على الإنجاب في المستقبل: العيوب
الخلقية والاضطرابات الأخرى منذ الولادة، ومشكلات الصحة العقلية والاضطرابات التي
تؤثر على الجهاز العصبي، مثل مرض التصلب العصبي المتعدد والتهاب المفاصل عند
الأطفال.
السمنة في صدارة موانع الإنجاب لدى النساءوفي الدراسة قام الباحثون بتحليل بيانات 1.4 مليون امرأة – ولدن بين عامي
1956 و1973 – و1.1 مليون رجل – ولدوا بين عامي 1956 و1968.
وكانت النساء اللاتي تراوحت أعمارهن بين 16 و 20 عاما عندما تم تشخيص إصابتهن بالسمنة، أكثر عرضة للعقم مقارنة بالنساء اللاتي تم تشخيصهن في مرحلة البلوغ المبكر.
تأخير الإنجاب يزيد خطر العقم عند الرجالوقال الباحثون إن المشاكل العقلية كانت الأكثر تأثيرًا بين الرجال، بينما
شكّلت المشاكل الأيضية والغدد الصماء مثل مرض السكري، التأثير الأكبر على معدلات
عدم الإنجاب لدى النساء.
وقال المعد الرئيس للدراسة والباحث في جامعة هلسنكي الدكتور أوكسينغ ليو: تؤدي عوامل مختلفة إلى زيادة معدلات عدم الإنجاب في جميع أنحاء العالم، حيث يؤدي تأجيل الإنجاب إلى زيادة خطر العقم".