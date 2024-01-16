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خلط الفياجرا وأدوية الصدر يزيد من خطر الموت المبكر

فياجرا
الفياجرا
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حذرت دراسة من أن الرجال الذين يخلطون الفياجرا وأدوية آلام الصدر يُعرّضون صحتهم للخطر.

حبوب الانتصاب وأدوية النتراتاضافة اعلان

وتوصلت الدراسة إلى أن الرجال الذين يتناولون حبوب الانتصاب وأدوية النترات لعلاج الذبحة الصدرية هم أكثر عرضة للوفاة المبكرة.
وقال خبراء في معهد كارولينسكا في السويد إن كلا منهما القرصين يخفضان ضغط الدم، والذي يمكن أن ينخفض بشكل خطير عند استخدامهما معًا.
ولم يكن خطر الوفاة على الفور، كما هو الحال في السكتة القلبية، أعلى ولكن الصحة على المدى الطويل تضررت، بحسب صحيفة "ذا صن".

أدوية العجز الجنسي لمرضى القلب

وقالت مؤلفة الدراسة، البروفيسور إيلفا ترول لاجيروس: "هناك طلب متزايد على الأدوية المضادة للعجز الجنسي من الرجال المصابين بأمراض القلب". 
وأضافت: "حتى لو كانت هذه الأدوية مفيدة لمعظم هؤلاء الرجال، فإن أولئك الذين يعالجون أيضًا بالنترات قد يعرضون أنفسهم لخطر متزايد".
وتوصف العديد من أدوية النترات مثل إيزوسوربيد أحادي النترات وإيزوسوربيد ثنائي النترات للذبحة الصدرية وألم الصدر، والذي يحدث بسبب انخفاض تدفق الدم إلى القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من انسداد الشرايين.

 استخدام النترات مع حبوب ضعف الانتصاب 

ووجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، أن الرجال الذين استخدموا النترات مع حبوب ضعف الانتصاب معا كانوا أكثر عرضة للوفاة قبل الأوان بنسبة 39 في المئة مقارنة بالرجال الذين تناولوا النترات فقط.
ويمكن أن يكون سبب أمراض القلب وعدم القدرة على الانتصاب هو شيء واحد، لأن الانتصاب يحتاج إلى تدفق دم جيد.
وترتبط السمنة وانسداد الشرايين والسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول بكلتا الحالتين.

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