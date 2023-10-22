خلال الشتاء.. سر المعاناة المتزايدة من مشاكل الدورة الشهرية وكيفية التخلص منها؟

أ أ

يعد تعب الدورة الشهرية أمرًا شائعًا على مدار العام، ويرجع ذلك أساسًا إلى النزيف الشديد أو ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين أو قلة النوم. اضافة اعلان

وتظهر الأبحاث أن ما يقرب من نصف النساء يعانين من ذلك إلى حد ما، لكن الخبراء حذروا من أن المتاعب المصاحبة للدورة تزداد بشكل خاص خلال فصل الشتاء.

وأرجعوا الأسباب إلى قلة ضوء الشمس، وزيادة التوتر، والتغيرات في عادات الأكل، وقلة النشاط البدني، والاضطراب العاطفي الموسمي - اكتئاب موسمي يكون أكثر حدة خلال أشهر الشتاء.

وكشفت مستشارة الحمل، أفريل فلين عن الأسباب التي تجعل فصل الشتاء يؤدي إلى تفاقم أعراض الدواء الشهرية، والأهم من ذلك، كيفية مكافحته.





ما هو تعب الدورة الشهرية؟



الأعراض الأكثر شيوعًا



لماذا يصبح الأمر أسوأ خلال فصل الشتاء؟



1. انخفاض النشاط البدني



2. الاضطراب العاطفي الموسمي



3. التعرض للضوء الطبيعي



4. عادات الأكل



5. زيادة التوتر



6. الجفاف



كيفية مكافحة إرهاق الدورة الشهرية؟



قالت فلين: "مع تقدم الدورة الشهرية، قد تلاحظين تقلبات في مستويات الطاقة لديك، حيث يكون التعب أحد الأعراض الأكثر شيوعًا".وأضافت، وفقًا لصحيفة "ذا صن": "التحولات الهرمونية الشهرية، وكذلك الاستجابات الفسيولوجية داخل أجساد النساء، يمكن أن تؤدي إلى زيادة الشعور بالتعب خلال مراحل معينة".وتابعت: "إذا وجدت نفسك تفتقرين إلى الطاقة، أو تشعرين بالتعب، أو الخمول بشكل عام في الأيام التي تسبق الدورة الشهرية وأثناءها، فقد تعانين مما يشار إليه عادة بإرهاق الدورة الشهرية".وهناك بعض الجدل حول أسباب حدوثه، لكن تقلب مستويات هرمون الاستروجين والسيروتونين، وانخفاض الحديد الناجم عن النزيف الشديد، وارتفاع وانخفاض مستوى الجلوكوز في الدم الناجم عن الرغبة الشديدة في تناول الطعام واضطراب النوم، كلها عوامل محتملة.ووجدت دراسة أجرتها الشركة المنتجة لمكملات الحديد "اكتيف ايرون"، أن 49% من النساء يعانين من شكل من أشكال التعب أثناء الدورة الشهرية.وقالت إن الأعراض الأكثر شيوعًا هي:-انخفاض مستويات الطاقة باستمرار.-النوم لفترة أطول من المعتاد.-زيادة الرغبة في القيلولة أثناء النهار.-الشعور المستمر بالتعب والخمول.مع بدء الطقس البارد، من الشائع الشعور بالتعب أثناء الدورة الشهرية أكثر من أي وقت آخر من العام، وفقًا لقولها.وقالت إن الأسباب الرئيسية الستة هي:عندما تصبح الأيام أقصر ويكون الظلام عند الاستيقاظ والعودة إلى المنزل من العمل، قد يكون من الصعب العثور على الدافع لممارسة الرياضة.قالت فلين: "بما أن النشاط البدني يحسن الدورة الدموية ويطلق الإندورفين، فإنه يمكن أن يساعد في تقليل التعب. عندما ينخفض النشاط البدني، تزداد أعراض تعب الدورة الشهرية".أوضحت فلين، أن العامل الرئيسي الآخر هو الحزن، الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الشعور بالتعب والخمول.وتابعت: "يرتبط الاضطراب العاطفي الموسمي بانخفاض التعرض لأشعة الشمس الطبيعية، مما قد يعطل إيقاعات الساعة البيولوجية ويؤثر على الحالة المزاجية. وهذا يمكن أن يزيد من التعب الذي تعاني منه أثناء الحيض".هذا النقص في ضوء الشمس بفضل قلة ساعات النهار يعبث بأنماط النوم وساعة الجسم الداخلية، وفقًا لـ فلين.قد نواجه صعوبة في النوم، أو الاستيقاظ طوال الليل، أو نجد أنه من المستحيل تقريبًا الاستيقاظ في الصباح.وقالت: "هذا التغيير يمكن أن يؤدي إلى سوء نوعية النوم، وزيادة الشعور بالتعب".يبحث الكثير من الناس عن الراحة أثناء الطقس البارد، وغالبًا ما يلجأون إلى الطعام.لكن فلين قال إن ما نأكله يمكن أن يعزز أو يخفض مستويات الطاقة لدينا بشكل كبير، خاصة خلال أوقات معينة من الشهر.وأضافت: "قد يتوق الناس إلى المزيد من الأطعمة المريحة، والتي يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات. هذه الخيارات الغذائية يمكن أن تسبب تقلبات في مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى انهيار الطاقة وزيادة الشعور بالتعب".ليس سرًا أن الشتاء يمكن أن يكون مرهقًا، لكن فلين قالت إن هذا التوتر يمكن أن يؤدي إلى تضخيم أعراض الدورة الشهرية، بما في ذلك التعب، مما يزيد من صعوبة التحكم فيها.يبذل معظم الناس جهدًا للإكثار من شرب الماء طوال فصل الصيف، لكن لا زال من الضروري تناول كمية كافية من السوائل خلال الأشهر الباردة أيضًا.وقالت فلين: "قد لا يشعر الناس بالعطش وقد لا يشربون كمية كافية من الماء، لكن الجفاف يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالتعب، وبالتالي زيادة تعب الدورة الشهرية".إذا وجدت نفسك تعانين من إرهاق الدورة الشهرية، خاصة خلال فصل الشتاء، فهناك بعض الحلول البسيطة.توصي فلين بما يلي:-جعل الرعاية الذاتية أولوية (مثل التأمل أو القراءة).-الحفاظ على نظام غذائي متوازن.-البقاء رطبًا (يوصي الخبراء بستة إلى ثمانية أكواب يوميًا).-دمج التمارين اللطيفة في روتينك.-إدارة التوتر باستخدام تقنيات الاسترخاء (مثل التنفس العميق أو التدليك).-التعرض بشكل كاف للضوء الطبيعي، خاصة في الصباح.