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خلال الشتاء.. تجنب فعل هذا الأمر حتى لا تُصاب العين بالجفاف

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
مستشفى الملك خالد للعيون،
أ أ
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طالب مستشفى الملك خالد للعيون، بضرورة تجنب المبالغة في تدفئة الأماكن المغلقة خلال فصل الشتاء حتى لاتصاب العين بالجفاف.اضافة اعلان

كيف تحافظ على صحة عينيك في فصل الشتاء؟

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن جفاف العين يُعد من أكثر مشاكل العيون شيوعًا، وذلك بسبب التعرض للهواء الجاف ومصادر الحرارة للتدفئة، ولتجنب ذلك يجب اللالتزام بهذه النصائح:
1– استخدام قطرات ومراهم لترطيب العين.
2– عدم المبالغة في تدفئة الأماكن المغلقة.
3– الحرص على شرب كميات كبيرة من الماء بشكل يومي.
4-  الحرص على أن تظل العين ترمش بشكل مستمر لحفاظ على رطوبة العين.
5 – تناول الأطعمة التي تحتوي على "اوميجا 2 "، والتي تساعد على حفظ العين.
6– تجنب الجلوس قريبًا من مصادر التدفئة، سواء نار الحطف أو المدفأة، خاصة عند ارتدءا العدسات اللاصقة.


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