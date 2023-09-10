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خلال أسبوع فقط.. 3 أطعمة تحسن صحة الجهاز الهضمي

صحة الأمعاء
صحة الأمعاء
أ أ
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يؤكد الأطباء، أن الأمعاء الصحية مهمة بالنسبة للإنسان، بتداء بالجهاز العصبي والمناعي وانتهاء بالصحة العقلية ووظيفة الجهاز الهضمي، فما هي الأطعمة التي تجعل الأمعاء صحية وبدون أي مشاكل؟اضافة اعلان

وينصح الأطباء، بتناول 3 أطعمة لتحسين صحة الأمعاء، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- الزبادي (اللبن الرائب)


وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي أن استهلاك الزبادي الذي يحتوي على البروبيوتيك يحسن صحة الأمعاء، ويساعد على تقليل الانتفاخ في أحشاء الجسم.

2- الكركم 


أثبتت الدراسات أن العنصر النشط في الكركم له تأثيرات مضادة للأكسدة تُحسن صحة الأمعاء من خلال تعزيز تنوع الميكروبيوم البشري.

3- بذور الكاروم أو (الكمون الهندي)


وفقاً لدراسة علمية نشرت في مجلة فايتو ثيرابي ريسيرش، فإن بذور الكاروم تساعد على تحسين صحة الأمعاء عن طريق تقليل الالتهاب وتعزيز نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة، وتساعد بذور الكاروم أيضاً في علاج الحموضة، بعد غلي البذور في الماء وتناول الخليط الدافئ.

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