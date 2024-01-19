خطوط الأظافر علامة على حالة خطيرة في القلب

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كشف طبيب عن أن إحدى العلامات على وحود مشاكل القلب يمكن أن تظهر على الأظافر.





النزيف الشظوي اضافة اعلان



لكن ما مشكلة القلب المرتبطة عادة بالنزيف الشظي؟



أعراض التهاب الشغاف



وحث الطبيب جيمس أودونوفان، الناس على البحث عن النزيف الشظوي، الذي يسبب ظهور خطوط صغيرة في أعلى الأظافر، بالإضافة إلى ظهور بقع داكنة تحت الأظافر.وأضاف في مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك": "الخطوط الصغيرة التي يمكنك رؤيتها هنا في الجزء العلوي من الظفر تُعرف باسم النزيف الشظوي. وقد يحدث ذلك بسبب تلف الأوعية الدموية الصغيرة المعروفة باسم الشعيرات الدموية في سرير الظفر".وتابع: "هناك العديد من الأسباب المختلفة للنزيف الشظي، بما فيها الصدمة التي تصيب سرير الظفر، بالإضافة إلى الحالات الجهازية مثل مرض رينود"، وفق ما ذكرت صحيفة "إكسبريس".أكد الدكتور أودونافان، أن التهاب الشغاف، هو عدوى نادرة تصيب البطانة الداخلية للقلب.ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، فإن "التهاب الشغاف هو عدوى نادرة وربما مميتة للبطانة الداخلية للقلب (الشغاف)"، موضحة أن "السبب الأكثر شيوعًا هو دخول البكتيريا إلى الدم وانتقالها إلى القلب."وبحسب مؤسسة القلب البريطانية، فإن أعراض التهاب الشغاف يمكن أن تظهر في الأظافر.وقالت: "قد يكون من الصعب ملاحظة أعراض التهاب الشغاف وغير واضحة، وتتطور ببطء على مدى أسابيع أو في بعض الأحيان أشهر. ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن تتطور فجأة".وتصف مؤسسة القلب، النزيف الشظوي بأنه "خطوط داكنة غير عادية تحت أظافرك".يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لالتهاب الشغاف ما يلي:أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا - وتشمل ارتفاع درجة الحرارة والتعب والصداع والقشعريرة والسعال والتهاب الحلقضعف الشهية أو فقدان الوزن غير المبررجلد شاحبآلام العضلات والمفاصلنفخة القلب (صوت غير طبيعي في القلب)ظهور بقع صغيرة داكنة اللون على الجلدكتل حمراء على أصابع اليدين أو القدمين قد تكون مؤلمة.