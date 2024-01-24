الأربعاء، 12 رجب 1445 ، 24 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

خطوة بخطوة.. تعرفي على الطريقة الصحيحة لغسل الفواكه والخضروات

الطريقة الصحيحة لغسل الفواكه والخضروات
فواكه وخضروات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

على الرغم من الفوائد الصحية للخضروات والفواكه التي يجمع عليها خبراء التغذية، إلا أنه من الضروري غسلها جيدًا قبل استهلاكها أو تحضيرها.اضافة اعلان
والسبب في ذلك هو أن البكتيريا الضارة التي قد تكون موجودة في التربة أو الماء حيث تزرع، يمكن أن تبقى على سطحها وتلوثها.

طريقة غسل الخضروات والفواكه

وأوصى نيقولاي سيليفيرستوف من مختبر "سوبر فود تكنولوجي" بالجامعة الروسية للتكنولوجيا الحيوية لصحيفة "جازيتا رو"، لمنع التسمم الناجم عن تناول الخضروات والفواكه، اتباع بعض القواعد. 
وتشمل القواعد وفق ما أورد موقع "روسيا اليوم":
-يجب غسل اليدين بالصابون والماء الدافئ لمدة 20 ثانية على الأقل قبل وبعد الطهي. 
-يجب غسل الخضار والفواكه، حتى إذا كان الشخص لا يخطط لتناولها بقشورها، وهذا ضروري لإزالة الأوساخ والبكتيريا قبل تقشيرها أو تقطيعها. 
-يوصى أيضًا بغسل الخضار والفواكه على مرحلتين- أولا تنقع بالماء، حيث بهذه الطريقة ستترسب الأوساخ ويصبح من السهل غسل قشرتها بصورة أفضل. 
-بعد ذلك يجب شطف الخضار والفواكه بالماء الجاري لمدة 0.5-1 دقيقة، مع فركها باليدين أو باستخدام فرشاة الخضروات. 
-كما يجب إزالة الأوراق العليا من الملفوف والخس. 
-بعد ذلك يفضل تجفيف الخضروات والفواكه باستخدام مناشف ورقية.

استخدام الخل في غسل الخضروات والفواكه

ولاينصح سيليفيرستوف أبدًا باستخدام الخل أو سوائل غسل الأواني والأطباق في غسل الخضروات والفواكه، لأن ذلك يشكل خطورة على الصحة.
وقال: "لأن الفواكه والخضروات يمكن أن تمتصها، ما يؤدي إلى تغير مذاقها وعواقب سلبية للجسم. وإذا كان الشخص يعتقد أن المياه الجارية غير كافية لتنظيف الفواكه والخضروات، فعليه استخدام وسائل خاصة لغسلها".

اقرأ أيضا

احذر: أسوأ شيء تفعله في الصباح يفسد نومك

بسبب خطورتها على الحياة .. تحذير طبي من تناول مضادات حيوية شهيرة

مفاجأة بشأن انقطاع الطمث.. أهم الأعراض وطرق العلاج

عالم يكشف عن تقنية لوقف انقطاع الطمث وإنجاب الأطفال في سن الشيخوخة

4 أطعمة يجب الابتعاد عنها للوقاية من السكري

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

الحصبة
8:13 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

الصحة العالمية: ارتفاع أعداد الإصابة بالحصبة بمقدار 30 ضعفًا

WhatsApp Image 2024-01-24 at 1.19.37 AM
2:29 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

4 أسباب محتملة لآلام الكتف .. وهذه طرق العلاج

الزهايمر
2:05 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

اختبار دم بسيط يشخص الإصابة بـ"ألزهايمر" قبل 15 سنة من ظهور الأعراض

الملاريا
1:58 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

لأول مرة عالمياً... بدء استخدام أول لقاح ضد وباء الملاريا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الراتب - ريال 0 عملة
4:01 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. صرف معاشات التقاعد في هذا الموعد

أخبار السعودية
2:27 م الأربعاء، 24 يناير 2024

أخبار السعودية.. صرف رواتب يناير في هذا الموعد و5 خدمات تعليمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

اختبار القدرة المعرفية
2:01 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. إعلان نتائج اختبارات القدرات العامة الورقي اليوم

أمانة الرياض
1:31 م الأربعاء، 24 يناير 2024

قرار مهم لأمانة الرياض للحد من تسرب السيارات للأحياء والشوارع والمحاور التجارية

أمطار غزيرة على عسير
1:14 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان الرياض و 4 مناطق من أمطار ورياح وأتربة لـ 7 مساءً

الحقيبة المدرسية 3
12:41 م الأربعاء، 24 يناير 2024

5 خدمات تعليمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي