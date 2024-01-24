خطوة بخطوة.. تعرفي على الطريقة الصحيحة لغسل الفواكه والخضروات

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على الرغم من الفوائد الصحية للخضروات والفواكه التي يجمع عليها خبراء التغذية، إلا أنه من الضروري غسلها جيدًا قبل استهلاكها أو تحضيرها. اضافة اعلان

والسبب في ذلك هو أن البكتيريا الضارة التي قد تكون موجودة في التربة أو الماء حيث تزرع، يمكن أن تبقى على سطحها وتلوثها.





طريقة غسل الخضروات والفواكه



استخدام الخل في غسل الخضروات والفواكه



وأوصى نيقولاي سيليفيرستوف من مختبر "سوبر فود تكنولوجي" بالجامعة الروسية للتكنولوجيا الحيوية لصحيفة "جازيتا رو"، لمنع التسمم الناجم عن تناول الخضروات والفواكه، اتباع بعض القواعد.وتشمل القواعد وفق ما أورد موقع "روسيا اليوم":-يجب غسل اليدين بالصابون والماء الدافئ لمدة 20 ثانية على الأقل قبل وبعد الطهي.-يجب غسل الخضار والفواكه، حتى إذا كان الشخص لا يخطط لتناولها بقشورها، وهذا ضروري لإزالة الأوساخ والبكتيريا قبل تقشيرها أو تقطيعها.-يوصى أيضًا بغسل الخضار والفواكه على مرحلتين- أولا تنقع بالماء، حيث بهذه الطريقة ستترسب الأوساخ ويصبح من السهل غسل قشرتها بصورة أفضل.-بعد ذلك يجب شطف الخضار والفواكه بالماء الجاري لمدة 0.5-1 دقيقة، مع فركها باليدين أو باستخدام فرشاة الخضروات.-كما يجب إزالة الأوراق العليا من الملفوف والخس.-بعد ذلك يفضل تجفيف الخضروات والفواكه باستخدام مناشف ورقية.ولاينصح سيليفيرستوف أبدًا باستخدام الخل أو سوائل غسل الأواني والأطباق في غسل الخضروات والفواكه، لأن ذلك يشكل خطورة على الصحة.وقال: "لأن الفواكه والخضروات يمكن أن تمتصها، ما يؤدي إلى تغير مذاقها وعواقب سلبية للجسم. وإذا كان الشخص يعتقد أن المياه الجارية غير كافية لتنظيف الفواكه والخضروات، فعليه استخدام وسائل خاصة لغسلها".