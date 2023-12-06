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خطر يواجه الجنس البشري.. 6 عوامل بيئية تؤثر على الخصوبة

تلوث الهواء
التلوث يهدد الخصوبة
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توصلت دراسة جديدة إلى وجود علاقة بين العوامل البيئية مثل التلوث، والمبيدات، والمواد الكيميائية، وتدهور الخصوبة لدى الرجال والنساء على حد سواء.اضافة اعلان
وقالت معدة الدراسة، الطبيبة واي سوابنا، الاستشارية في مركز (Nova IVF Fertility) للخصوبة بالهند، إن "الموقع الجغرافي والمناخ والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ليست سوى جزء من عوامل عديدة قد تؤثر على الصحة الإنجابية".
وأشارت إلى أنه يجب على النساء اللواتي يرغبن في الحمل فهم كيفية تفاعل التأثيرات البيئية مع الخصوبة، وفقًا لموقع "الحرة".

عوامل تسهم في زيادة المتغيرات البيئية التي تؤثر على الخصوبة

وأظهرت الدراسة، العوامل التي تسهم في زيادة المتغيرات البيئية التي تؤثر على الخصوبة، وتتمثل في:
- التمدن السريع.
- الاستخدام المكثف للمواد الكيميائية.
- انعدام الأمن الغذائي الناجم عن تغير المناخ.
- التوسع السكاني.
- الخيارات المتعلقة بنمط الحياة.
وأوضحت الدراسة أن هناك تأثيرات سلبية للملوثات والمواد الكيميائية وأنماط الحياة السيئة وغير الصحية وتغير المناخ على الخصوبة.

التلوث

يمكن أن يؤدي تلوث الهواء إلى انخفاض جودة وكمية الحيوانات المنوية وزيادة خطر العقم والإجهاض. 
ويمكن أن يؤدي تلوث المياه بمواد مثل الرصاص والزئبق والزرنيخ إلى تعطيل التوازن الهرموني ويؤدي إلى مشاكل في الإنجاب.

المبيدات

التعرض للمبيدات الحشرية يزيد من خطر العقم والإجهاض والتشوهات الخلقية، مما يؤكد أهمية الحد من التعرض لها.

نمط الحياة

الممارسات السيئة المتعلقة بنمط الحياة الحديثة، بما في ذلك التوتر وسوء التغذية وقلة ممارسة الرياضة، يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الخصوبة.
والإجهاد يمكن أن يعطل التوازن الهرموني، في حين أن السمنة أو نقص الوزن يمكن أن تؤثر على الدورة الشهرية والإباضة.

التعرض للمواد الكيميائية

يمكن للمواد الكيميائية أن تؤثر على تنظيم الهرمونات، مما يقلل من جودة الحيوانات المنوية ويزيد من خطر الإصابة بحالات مثل تكيس المبايض وبطانة الرحم.
وفي حالات أخرى يمكن أن تتراكم المعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق في الجسم، مما قد يؤدي إلى الإضرار بالأعضاء التناسلية.

الإشعاع والمجالات الكهرومغناطيسية

قد يؤثر التعرض المطول للإشعاع والمجالات الكهرومغناطيسية الصادرة عن الأجهزة الإلكترونية على جودة الحيوانات المنوية وكميتها.

تغير المناخ

يمكن أن تؤدي الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بتغير المناخ والتغيرات في درجات الحرارة إلى التأثير سلبًا على الزراعة، مما يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، ويؤثر بشكل غير مباشر على الخصوبة.
وقدمت الدراسة التي نشرت في موقع "إنديا تايمز" خطوات لتقليل التعرض للعوامل البيئية التي قد تؤثر على الخصوبة.
وقالت إنه لحماية صحة الخصوبة، يجب أن يتم الالتزام بـ"الحفاظ على نظام غذائي متوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتقليل التعرض للسموم والملوثات، والإقلاع عن التدخين".

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