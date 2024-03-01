خطر مميت.. وفاة رجل بسبب جرعة زائدة من فيتامين د

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دق الخبراء ناقوس الخطر بعد وفاة رجل مؤخرًا بسبب جرعة زائدة من فيتامين د.

وتوفي ديفيد ميتشنر (89 عامًا)، في إحدى ضواحي لندن، بعد تناول مستويات عالية من مكملات فيتامين د لمدة تسعة أشهر قبل وفاته.





الآثار الجانبية لتناول مكملات فيتامين د



مخاطر مكملات فيتامين د



وكتب الطبيب الشرعي جوناثان ستيفنز في تقريره الرسمي: "لم يكن هناك أي تحذير على العبوة أو داخلها يوضح بالتفصيل المخاطر أو الآثار الجانبية المحددة لتناول مكملات فيتامين د. في رأيي هناك خطر حدوث وفيات في المستقبل ما لم يتم اتخاذ إجراء".ويقال إن المتوفى أظهر أعلى مستويات مسجلة ممكنة من فيتامين د في جسده. وأظهرت اختبارات ما بعد الوفاة أن مستويات فيتامين د لديه بلغت 380، وهو "المستوى الأقصى الذي يمكن تسجيله في المختبر".وتوصي جامعة هارفارد البالغين بالحفاظ على مستوى 30 "لضمان الاكتفاء".وقدم ميتشنر لأول مرة إلى المستشفى مصابًا بفرط كالسيوم الدم- وجود كميات كبيرة من الكالسيوم في جسمه.وفقا لعيادة مايو كلينيك، فإنه عادة ما يحدث هذا بسبب المستويات العالية من فيتامين د.ولم يكن فائض فيتامين د هو السبب الوحيد للوفاة المذكور - فقد ألقى الطبيب الشرعي باللوم أيضًا على قصور القلب الاحتقاني، والفشل الكلوي المزمن، وفرط كالسيوم الدم، ومرض القلب الإقفاري - عندما لا يتدفق الدم بكفاءة إلى العضو.ونظرًا للتركيزات العالية لفيتامين د، حذر الطبيب الشرعي من أن "مكملات الفيتامين يمكن أن يكون لها مخاطر وآثار جانبية خطيرة جدًا عند تناولها بكميات زائدة".وأضاف، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست": "لا تتطلب متطلبات وضع العلامات الغذائية الحالية كتابة هذه المخاطر والآثار الجانبية على العبوة"، مشيرًا إلى "غياب التحذيرات والإرشادات المناسبة حول الجرعة".ويوصي الأطباء بتناول جرعة 600 وحدة دولية (IUs) لمعظم البالغين.وفي الولايات المتحدة، تضغط إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على قطاع الأدوية لجعل المكملات الغذائية التي يحتمل أن تكون خطيرة تبدو أقل طعمًا مثل الحلوى لمنع الإفراط في تناولها .