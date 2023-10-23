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"خطر مميت".. لا تتجاوز هذا العدد من أكواب القهوة يوميًا

فنجان القهوة
لا تشرب أكثر من 4 أكواب يوميًا
أ أ
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على الرغم من فوائدها التي أثبتتها العديد من الدراسات عند تناولها باعتدال، إلا أن هناك تحذيرًا في الوقت ذاته من المخاطر التي قد يسببها شرب القهوة على الحالة الصحية.اضافة اعلان
وحذر الصيدلي عباس كناني من شرب أكثر من أربعة أكواب يوميًا من القهوة تفاديًا لارتفاع ضغط الدم.
وقال كناني لصحيفة "إكسبريس": "شرب أكثر من أربعة فناجين من القهوة يوميًا قد يزيد من ضغط الدم، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ".
ويشكل ارتفاع ضغط الدم خطرًا بالغًا على الصحة، لأنه يضع ضغطًا إضافيًا على الأعضاء والأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

العلاقة بين تناول القهوة وارتفاع ضغط الدم

وكشف كناني عن العلاقة بين تناول القهوة وارتفاع ضغط الدم، قائلاً: "إن الاستجابة للكافيين تختلف من شخص لآخر" إذ "تشير بعض الأبحاث إلى أن الكافيين يمكن أن يمنع الهرمون الذي يساعد على إبقاء الشرايين متوسعة، بينما وجد آخرون أن الكافيين يدفع الغدد الكظرية إلى إطلاق المزيد من الأدرينالين، مما يؤدي إلى زيادة ضغط الدم".
ونصح كناني بالتقليل من تناول الكافيين بشكل عام للحفاظ على صحة ضغط الدم.
وأضاف: "فكر في التقليل من تناول القهوة أو الشاي أو المشروبات الأخرى الغنية بالكافيين، مثل الكولا وبعض مشروبات الطاقة".

 خطر الوفاة 

وجاء تحذيره مدعومًا بدراسة أجرتها جمعية القلب الأمريكية، وجدت في العام الماضي أن مرضى ارتفاع ضغط الدم يضاعفون خطر الوفاة عند شرب كوبين أو أكثر من القهوة يوميًا.
وبشكل أكثر تحديدًا، زاد خطر الإصابة بأزمة قلبية مميتة أو سكتة دماغية أو أمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.
ومع ذلك، فإن شرب الشاي الأخضر أو كوب واحد فقط من القهوة يوميًا لم يكن له نفس التأثير.
وقالت جمعية القلب الأمريكية: "لقد تبين أن شرب الكثير من القهوة يؤدي إلى رفع ضغط الدم ويؤدي إلى القلق وخفقان القلب وصعوبة النوم".

التقليل من الكافيين

وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا بشرب الكثير من السوائل الأخرى، وليس فقط الشاي والقهوة.
وحذرت من أن "شرب أكثر من أربعة فناجين من القهوة يوميًا قد يزيد من ضغط الدم". "إذا كنت من محبي القهوة أو الشاي أو غيرها من المشروبات الغنية بالكافيين، مثل الكولا وبعض مشروبات الطاقة، فكر في التقليل منها".
وشددت على أنه "من الجيد شرب الشاي والقهوة كجزء من نظام غذائي متوازن، ولكن من المهم ألا تكون هذه المشروبات هي المصدر الرئيس أو الوحيد للسوائل".

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