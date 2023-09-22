خطر مميت.. الأطباء يحذرون من إطعام الأطفال العسل في هذه السن

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حذر طبيب من سنغافورة، الآباء من التسمم الغذائي الذي يصيب الأطفال، ويمكن أن يكون قاتلاً أو يسبب تلف الأعصاب والشلل. اضافة اعلان

وقال الدكتور سام، عبر مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك"، إنه يجب ألا يتناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة أي كمية – حتى أقل من ملعقة – من العسل لأنه قد يكون ملوثًا ببكتيريا "كلوستريديوم بوتولينيوم".

وهي نوع من البكتيريا تنشأ في التربة، وتنتشر في النباتات بسهولة كما تكون أنواع وتتميز بمقاومتها العالية للحرارة وتنمو فقط في ظروف التنفس اللاهوائي.





معاناة رضيع مع العسل



كيف تؤثر البكتيريا عى الطفل؟



مدة ظهور الأعراض

وكشف الطبيب عن أن طفلاً رضيعًا يبلغ من العمر شهرين، لم يكن يعاني من أي مشاكل طبية وكان يرضع من ثدي أمه بشكل طبيعي، حتى بدأت مشكلات غامضة في الظهور.وفجأة توقف الطفل عن الرضاعة، واستمرت المشكلة لمدة أسبوع، قبل أن يصطحبه والداه إلى الطبيب، الذي لاحظ أن الطفل يعاني من ضعف في العضلات.لكن حالته ساءت على مدار أسبوع إلى أسبوعين، وأصيب بنوبات وعدوى في الصدر وصعوبة في التنفس."أجرى الفريق الطبي الكثير من الاختبارات لكنه لم يتمكن من العثور على المشكلة الأساسية. استمرت حالته في التدهور إلى درجة أنه تم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة وكان الفريق يناقش الرعاية في نهاية العمر مع والديه"، بحسب الدكتور سام.وأشار الطبيب إلى أنه عند فحص برازه، "عثروا على الجاني، كلوستريديوم بوتولينوم"، والتي تنتج سمًا يشل العضلات.وأوضح قائلاً: "إذا وجدت هذا الاسم مألوفًا فذلك لأن هذا السم هو في الأساس مادة البوتوكس".واكتشف الأطباء لاحقًا أن البكتيريا جاءت من مصاصة مملوءة بالعسل.ووفقًا للطبيب، "فقد تم العثور على حوالي 6 إلى 10% من العسل يحتوي على جراثيم هذه البكتيريا، وبينما لا يحدث شيء لنا (للبالغين) عندما نتناول العسل، فإن الرضع الذين تقل أعمارهم عن عام واحد لا يتمتعون حقًا بأمعاء متطورة جدًا".وتدخل أبواغ البكتيريا إلى القناة الهضمية و"تنبت وتستعمر وتتكاثر وتسبب الفوضى عند الرضع، مما يؤدي إلى التسمم الغذائي لدى الأطفال".وقال الطبيب إنه ولله الحمد تم علاج الطفل بنجاح وخرج من المستشفى بعد شهر"، وفق صحيفة "نيويورك بوست".وتحذر مراقبة السموم بالولايات المتحدة من إطعام العسل للأطفال لمن هم أقل من 12 شهرًا.ووفقًا لموقع (Posion.org)، فإن "الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرًا معرضون لخطر الإصابة بالتسمم الغذائي عند الرضع إذا تم إطعامهم بالعسل أو أي شيء يحتوي على العسل، تجنبًا للإصابة بالتسمم الغذائي".وقال "إن أجهزة الرضع غير ناضجة للغاية بحيث لا يمكنها منع تطور هذا السم. في الواقع، معظم حالات التسمم الغذائي في الولايات المتحدة تحدث عند الرضع".وأشار المركز الطبي ماونت سيناي إلى أن الخبراء لا يعرفون "بالضبط المدة التي يستغرقها ظهور الأعراض"، لكنهم يقدرون أنها "حوالي ثلاثة إلى 30 يومًا".تشمل الأعراض توقف التنفس أو تباطؤه، والإمساك، وترهل الجفون، والجسم "المرن" والتقيؤ، على سبيل المثال لا الحصر.وحذر من أنه "على مدى بضعة أيام، يمكن أن يصاب الطفل بمرض حاد. وقد تكون هناك حاجة إلى العلاج في وحدة العناية المركزة، بما في ذلك جهاز التنفس الصناعي والتغذية من خلال الوريد أو الأنبوب".وقال التحذير، إن التسمم الغذائي يمكن أن يهدد حياة الرضع.