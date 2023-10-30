خطر على صحتك... ابتعد عن هذه المشروبات والعصائر

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قبل أن تحصل على مشروبك المفضل، ينبغي عليك الحذر من المواد المضافة والسكر التي قد تكون كامنة فيه.

وحدد خبراء التغذية، المشروبات التي يجب تجنبها إذا كنت تريد وضع صحتك في المقام الأول. اضافة اعلان





مشروبات الطاقة



الصودا التقليدية



الشاي المثلج



المشروبات المحلاة برحيق الصبار



عصير "كوكتيل"



المشروبات المحلاة صناعيًا



قهوة الفرابتشينو



لاتيه مجمد



قالت كايلي إيفانير، اختصاصية التغذية بنيويورك، إن مشروبات ما قبل التمرين ومشروبات الطاقة يمكن أن تؤدي إلى "زيادة ضغط الدم والتوتر وضعف النوم"، لأنها تحتوي على كميات زائدة من الكافيين والمنشطات.وأضافت لموقع "فوكس نيوز": "الآثار الجانبية الأخرى للمنشطات الزائدة الموجودة في مشروبات ما قبل التمرين ومشروبات الطاقة هي الصداع والغثيان".وتابعت: “تحتوي مشروبات ما قبل التمرين والطاقة أيضًا على مواد تحلية ونكهات صناعية، مما يعطل صحة الأمعاء وصحة الدماغ”.وحذرت من أن "صناعة المكملات الغذائية غير منظمة أيضًا، مما يؤدي إلى التلوث بالسموم أو المواد المحظورة التي تضر بصحتنا".وبدلاً من ذلك، أوصت إيفانير باختيار القهوة أو شاي الماتشا.يقول الخبراء إن الصودا ضارة بالصحة بسبب السكر المضاف إليها.وقالت إيمي جورين، اختصاصية التغذية النباتية بولاية كونيتيكت الأمريكية: "أوصي بدلاً من ذلك باختيار المياه الغازية أو المياه الفوارة وإضافة عصير الليمون أو الليمون أو البرتقال للنكهة".وأضافت أنه وفقًا للمبادئ التوجيهية الغذائية الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية للأمريكيين 2020-2025، يجب على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين عامين فما فوق الحد من تناولهم للسكريات المضافة إلى أقل من 10٪ من إجمالي السعرات الحرارية اليومية المستهلكة.وتابعت: "بالنسبة لشخص يتبع نظاما غذائيا يوميا يحتوي على 2000 سعرة حرارية، على سبيل المثال، فإن هذا يعني ما لا يزيد عن 200 سعرة حرارية من السكر المضاف - أو حوالي 12 ملعقة صغيرة".وأشارت إلى أن "علبة الكولا سعة 12 أونصة تحتوي على حوالي 10 ملاعق صغيرة من السكر المضاف."قالت جينان البنا، اختصاصية التغذية، وأستاذة التغذية بجامعة هاواي، إن الشاي المثلج لا يحتوي فقط على سكر مضاف، ولكن الشاي المعبأ في زجاجات أو المعد تجاريًا قد يحتوي على نفس كمية السكر الموجودة في الصودا.وأضافت: "لقد تبين أن الاستهلاك العالي للمشروبات المحلاة مثل الشاي المثلج يرتبط بتطور متلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع الثاني"، في إشارة إلى التحليل التلوي لعام 2010 حول المشروبات المحلاة بالسكر ومرض السكري من النوع الثاني.شراب الصبار مصنوع من عصارة نبات الصبار، وزادت شعبيته كبديل للمحليات التقليدية (مثل سكر المائدة والعسل)، وفقًا للتحليل الكيميائي والملف الغذائي لشراب الصبار المنشور في المكتبة الوطنية للطب بالولايات المتحدة.لكن احذر من المشروبات المحلاة بالصبار، حيث إن "الصبار هو إلى حد كبير شراب الذرة عالي الفركتوز مع ملصق مجيد"، كما قالت إيفانير.وأضافت: "يمكن أن يحتوي رحيق الصبار على ما بين 55% إلى 90% من الفركتوز، وهذا أعلى من كمية الفركتوز الموجودة في شراب الذرة عالي الفركتوز".وأشارت إلى أن معظم رحيق الصبار الذي يباع في محلات السوبر ماركت يحتوي على حوالي 80% إلى 90% من الفركتوز.وأوضحت: "المشكلة في تناول الكثير من الفركتوز هي أن جسمك يجب أن يحوله إلى جلوكوز في الكبد، ولكن إذا تناولت الكثير منه، فسيتم تخزينه على شكل دهون. وقالت: "على وجه التحديد، دهون البطن".في بعض الأحيان، يتم وضع كلمة "كوكتيل" على ملصق العصائر الممزوجة بالمواد المضافة، وفقًا للخبراء. لكن يجب الانتباه إلى الأمر، كما حذر جورين، لأن كلمة "كوكتيل" تشير إلى أن العصير ممزوج بالسكر المضاف.وتابع: "السكر المضاف غير ضروري ويضيف سعرات حرارية إضافية إلى يومك. ولكن ليس من المستغرب، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن المشروبات المحلاة بالسكر هي المصدر الرئيسي للسكر المضاف في النظام الغذائي الأمريكي.ونصحت اختصاصية التغذية بشراء عصير فواكه 100% بدلاً من ذلك.وفقًا لإيفانير، فقد أظهرت الأبحاث أن السكريات الاصطناعية مثل الأسبارتام والسكرالوز "تزعج الميكروبيوم وتضر بصحة الأمعاء".وأضافت: "هذا ضار بصحتنا العامة لأن الأمعاء تلعب دورًا رئيسيًا في العديد من أجهزة الجسم مثل صحتنا المناعية، وإعادة تدوير الهرمونات، وإنتاج السيروتونين وامتصاص العناصر الغذائية".وبينت أن "المشروبات المحلاة بفاكهة ستيفيا أو فاكهة الراهب هي بدائل رائعة للسكر وصديقة للأمعاء أيضًا". ونصحت بإضافة أعشاب إلى الماء مثل النعناع والريحان أو الفاكهة الطازجة.حذرت إيفانير من أن الفرابتشينو وغيرها من مشروبات القهوة الحلوة تحتوي على ما اسمته بـ "الدهون الحلوة" - مزيج من السكر (من الشراب والنكهات) والدهون المشبعة (من الكريمة).وقالت: "في حين أن هذا المزيج من السكر والدهون يجعل مذاق المشروب كريميًا ولذيذًا، فإنه يؤدي إلى تخزين الدهون الزائدة بسبب ارتفاع هرمون الأنسولين (هرمون تخزين الدهون لدينا).وتابعت: "هذه" الدهون الحلوة "تختطف دوائر دماغنا، وتجعلنا نريد المزيد والمزيد".وحذرت إيفانير من أنها تزيد أيضًا من نسبة الأنسولين، مما يؤدي إلى مقاومة الأنسولين وارتفاع مستويات الدهون وفي النهاية متلازمة التمثيل الغذائي.وقالت البنا: "في بعض المؤسسات، قد يحتوي هذا المشروب على سكر أكثر من علبة الكولا، مثل لاتيه الكراميل الموجود في بعض الشركات".وأضافت: " تم تحديد مشروبات القهوة المحلاة كعنصر في النظام الغذائي يساهم بشكل ملحوظ في تناول السكر المضاف".واستشهدت بتقرير منشور في المكتبة الوطنية للطب بعنوان “استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر بين البالغين”.