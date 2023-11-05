خطأ يرتكبه معظم الناس في الشتاء بعد الاستحمام.. احذر الوقوع فيه

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يسارع معظم الناس خلال فصل الشتاء، بعد الاستحمام إلى ارتداء جورب لتدفئة القدمين، لكن هذا قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى الفطرية، وفقًا للدكتور ماهام خان، استشاري الأمراض الجلدية ببريطانيا. اضافة اعلان

وأضاف أن ارتداء الجوارب مباشرة بعد الاستحمام قد يشكل خطرًا على القدمين، لأنه “بعد الاستحمام، تظل قدميك رطبة في كثير من الأحيان، ووضع الجوارب على الأقدام الرطبة يحبس الرطوبة على بشرتك".

وأوضح أن "الفطريات، وخاصة تلك المسؤولة عن حالات مثل قدم الرياضي والتهابات الأظافر الفطرية، تزدهر في البيئات الدافئة والرطبة. توفر الجوارب أيضًا بيئة دافئة ومظلمة نسبيًا لنمو الفطريات".

ووفقًا للدكتور خان، "يمكنها أيضًا تقييد تدفق الهواء حول القدمين، مما يسهل احتجاز الرطوبة على الجلد"، بحسب صحيفة "إكسبريس".

وعلى الرغم من أنه عادة لا يفضل الناس المشي في المنزل حفاة الأقدام خلال الشتاء، إلا أن دوران الهواء المناسب يساعد في الحفاظ على جفاف الجلد ويجعله أقل عرضة لنمو الفطريات.





الأعراض على وجود مشاكل فطرية



كيف تتفادى الإصابة بالعدوى الفطرية؟



وأوصى الطبيب بالبحث عن الأعراض التالية التي قد تشير إلى مشاكل فطرية:-الحكة المستمرة (خاصة بين أصابع القدم).-الاحمرار والالتهاب - غالبًا ما يظهر في المناطق التي يكون فيها الفطر أكثر نشاطًا.-التقشير أو القشور - بشكل خاص في باطن القدمين.-البثور – قد تمتلئ هذه البثور بسائل شفاف وتسبب الحكة والألم.-الجلد الجاف والمتشقق، خاصة في باطن القدم وبين أصابع القدم.-الإحساس بالحرقان واللسع.-رائحة كريهة.-أظافر سميكة ومتغيرة اللون.-البثور الصغيرة - في بعض الحالات، قد تظهر البثور الصغيرة أو نتوءات صغيرة مليئة بالقيح على الجلد المصاب.ويمكن أن تنتشر الالتهابات الفطرية إلى مناطق أخرى من قدميك، بما فيها باطن القدمين والجوانب والأسطح والأظافر .ولتفادي الإصابة بالعدوى الفطرية، يفضل الانتظار لبضع دقائق بعد الاستحمام مما يساعد في تقليل خطر حدوث ذلك.وقال الدكتور خان: "لمنع نمو الفطريات والحفاظ على نظافة جيدة للقدم، من الممارسات الجيدة الانتظار حتى تجف قدمك تمامًا قبل ارتداء الجورب، وقد يستغرق الأمر بضع دقائق حتى 15 دقيقة اعتمادًا على عدة عوامل بما في ذلك الرطوبة ودرجة الحرارة، والعادات الشخصية".ونصح: "بعد الاستحمام، تأكد من تجفيف قدميك جيدًا، بما في ذلك الفراغات بين أصابع قدميك. استخدم منشفة نظيفة وجفف قدميك بلطف، بدلاً من فركهما بقوة، لأن الفرك يمكن أن يهيج الجلد".وإذا كنت في عجلة من أمرك، يوصي الطبيب باستخدام مجفف الشعر للمساعدة في تسريع عملية التجفيف.