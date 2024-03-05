خطأ لا يُغتفر.. الأطباء يستأصلون عضو الإنجاب للرجل بدلاً من المرارة!

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حرم خطأ طبي، رجلاً أرجنتينيًا من الإنجاب بعد أن خضع لعملية قطع القناة الدافقة بدلاً من استئصال المرارة لديه.

ودخل خورخي بيس (41 عامًا)، مستشفى "فلورنسيو دياز" في قرطبة لإجراء عملية المرارة الثلاثاء الماضي، لكن العملية تأخرت إلى اليوم التالي.

لكنه تفاجأ عندما استعاد وعيه بعد العملية الجراحية، بممرضة تخبره بأن الجراحين أجروا له عملية قطع القناة الدافقة، لأن المستشفى لا يجري أبدًا عمليات المرارة في أيام الأربعاء.





رد فعل الرجل



وقال بيس لقناة (El Doce TV): "أشعر بالغضب الشديد والعجز لأنه لا يمكن التراجع عما فعلوه. أسئلة لا نهاية لها تدور في رأسك. لا أفهم كيف يمكن أن يحدث مثل هذا الإهمال وهذا الخطأ الكبير. إنه أمر غريب للغاية لأن كلمة "المرارة" في ملفي موجودة في كل مكان، كل ما كان عليهم فعله هو قراءتها".وأضاف أن لديه ولدين بالفعل، لكنه أراد إنجاب ابنة أيضًا. إلا أن الأطباء أخبروه أن فرص عكس العملية ضئيلة. وقال: "أخبروني أنه بسبب عمري وحجم القناة، لم يعد الأمر منطقيًا، وأمامي خيار وحيد لإنجاب طفل آخر وهو التلقيح الاصطناعي".واضطر الرجل إلى البقاء في المستشفى والخضوع لعملية جراحية أخرى لاستئصال المرارة. والقضية قيد التحقيق حاليًا، بحسب ما أفاد موقع "روسيا اليوم".