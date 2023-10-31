خطأ قاتل لمرضى الضغط يتسبب في جلطة قلبية

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، مرضى الضغط من عدم أخذ علاج الضغط بانتظام أو قطعه نهائياً أو عدم البدء عليه ، مؤكدًا أن ذلك من مسببات جلطة القلب. اضافة اعلان





خطورة الكوليسترول



وكان "النمر" حذّر من خطورة الكوليسترول، وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس "تحذير.. انتشر مقطع لشخص يزعم أن الكلسترول لاعلاقة له بأمراض القلب والحقيقة انه اعتمد على دراسة ضعيفة وفيها عيوب احصائية كثيرة".وأضاف "بالمقابل ثبت بالدراسات المحكمة عبر عشرات السنين أن العلاقة بين ارتفاع الكلسترول الضار وأمراض شرايين القلب قوية جداً وطردية".وفي وقت سابق، أوضحت دراسات، أن هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تزيد خطر الإصابة بمشاكل القلب، بما فيها النظام الغذائي وعدد مرات ممارسة الرياضة والوراثة.وكشفت دراسة جديدة أن عادات النوم يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير كبير على صحة القلب.ووجدت دراسة أجرتها جامعة كولومبيا الأمريكية أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم ليلاً يمكن أن يضر بالقلب.آثار خطيرة للحرمان الخفيف من النوموخلصت الدراسة التي نشرت في مجلة "ساينتفيك ريبورتس"، إلى أنه حتى الحرمان الخفيف من النوم يمكن أن يكون خطيرًا.وأجريت الدراسة التي استمرت 12 أسبوعًا على 35 امرأة نمن عادة ما يتراوح بين سبع إلى ثماني ساعات كل ليلة.وخلال الأسابيع الستة الأولى من الدراسة، حافظن على جداول نومهن المنتظمة.لكن في الأسابيع الستة التالية ذهبن إلى الفراش بعد ساعة ونصف من الموعد المعتاد، وكن يرتدين أجهزة تتبع النوم حول المعصم لمراقبة عادات النوم.واكتشف الباحثون أنه بعد ستة أسابيع فقط من الحصول على قدر أقل من النوم، تعرضت الخلايا المبطنة للأوعية الدموية للمشاركين إلى مواد مؤكسدة ضارة.إذ لم تعد الخلايا التي تعرضت للحرمان من النوم قادرة على تنشيط استجابات مضادات الأكسدة لإزالة الجزيئات الضارة.ونتيجة لذلك، أصبحت هذه الخلايا المحرومة من النوم ملتهبة ومختلة وظيفيًا، وهي مرحلة مبكرة حرجة في تطور أمراض القلب والأوعية الدموية.نقص النوم يسبب أمراض القلبوقالت قائدة الدراسة ومديرة مركز طب النوم في جامعة كولومبيا، سانجا جيليتش، في بيان جامعي: "هذا هو أحد الأدلة المباشرة الأولى التي تظهر أن نقص النوم المزمن المعتدل يسبب أمراض القلب".وأضافت: "حتى الآن لم نشهد سوى الارتباط بين النوم وصحة القلب في الدراسات الوبائية، ولكن هذه الدراسات يمكن أن تكون ملوثة بالعديد من الإرباكات التي لا يمكن تحديدها وتعديلها".وتابعت: "فقط الدراسات ذات الشواهد يمكنها تحديد ما إذا كان هذا الارتباط حقيقيًا وما هي التغييرات في الجسم الناجمة عن النوم القصير يمكن أن تزيد من أمراض القلب".وحذرت الدكتورة جيليتش من أن الذهاب إلى الفراش في وقت متأخر من الليل أمر شائع بين البالغين.وقالت: “يستيقظ معظم الناس في نفس الوقت تقريبًا كل يوم، لكنهم يميلون إلى تأخير موعد نومهم لمدة ساعة أو ساعتين. أردنا تقليد هذا السلوك، وهو نمط النوم الأكثر شيوعًا الذي نراه لدى البالغين".وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا بأن ينام البالغون من سبع إلى تسع ساعات في الليلة.وأضافت الدكتور جيليتش: "يمكن حل العديد من المشاكل إذا نام الناس ما لا يقل عن سبع إلى ثماني ساعات في الليلة. يحتاج الأشخاص الصغار والأصحاء إلى معرفة أنهم إذا استمروا في الحصول على نوم أقل من ذلك، فإنهم يزيدون من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".