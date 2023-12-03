خبير يكشف عن "السبب الحقيقي" للمرض الغامض في الصين

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وسط حالة من الارتباك والمخاوف المتزايدة من حدوث جائحة جديدة، كشف خبير صحي عما يعتقد أنه السبب الحقيقي لتفشي المرض الغامض في الصين. اضافة اعلان

وشهدت الصين في الأسابيع الأخيرة تزايدًا في حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، خاصة بين الأطفال في المناطق الشمالية، مما أثار مخاوف دفعت منظمة الصحة العالمية إلى طلب الحصول على معلومات أكثر إيضاحًا.





بيان منظمة الصحة العالمية



رفع قيود كوفيد لأول مرة منذ 4 سنوات



وقالت المنظمة في بيان صدر في 23 نوفمبر، إن السلطات الصحية في الصين تعزو ارتفاع حالات العلاج بالمستشفيات على مسببات الأمراض المعروفة، مثل الفيروسات الغدية وفيروس الأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي، والتي تتسبب في أعراض خفيفة تشبه أعراض البرد.لم تحدد الصين أو منظمة الصحة العالمية مرض كوفيد -19 كسبب لمرض الجهاز التنفسي الجديد، لكن الدكتور نايار يعتقد أن هذا احتمال حقيقي للغاية.وأضاف، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "لقد طلبت منظمة الصحة العالمية، بحق، مزيدًا من المعلومات من الصين، ونحن بحاجة إلى أن نكون منفتحين بشأن حالات التفشي هذه".وربط الدكتور نايار أيضًا بين زيادة احتمالية انتشار أمراض الجهاز التنفسي، ورفع القيود التي فرضتها منذ تفشي جائحة كوفيد-19 قبل أربع سنوات للمرة الأولى هذا الشتاء.وقال: "قد يكون هذا كله بسبب حقيقة أن الصين تشهد أول موجة كبيرة من أمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال بعد إغلاقها المطول".وتابع: "شهدت بلدان أخرى أيضًا زيادة في إصابات الأطفال هذه عندما خرجنا من الإغلاق العام الماضي، وكان هذا متوقعًا إلى حد كبير".