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خبير يحذر: المعلمون معرضون لخطر الإصابة بهذا المرض

تعليم الصينية
المعلمون أكثر عرضة للإصابة بالدوالي
أ أ
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حذر خبير طبي من أن العاملين في بعض المهن هم أكثر عرضة من غيرهم لخطر الإصابة بدوالي الأوردة.
ووفقًا لاستشاري الأشعة التداخلية، المدير الطبي في مركز “فينسنتر" لعلاج دوالي الأوردة، مارك براتبي، فإن الممرضات ومصففي الشعر والمعلمين هم من بين الأكثر عرضة للإصابة بالدوالي.اضافة اعلان

دوالي الأوردة

ويحدث دوالي الأوردة عندما يحدث خلل في عمل الصمامات الصغيرة داخل الأوعية الدموية بشكل طبيعي، مما يتسبب في تدفق الدم للخلف وتجمعه، مما يؤدي إلى تورمها.
وفي حين أن الدوالي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها مشكلة تجميلية بحتة، إلا أنها يمكن أن تسبب أيضًا ألمًا وخفقانًا في الساقين.
كما أنها يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بجلطات الدم، والتي يمكن أن تكون خطيرة للغاية.

هؤلاء  الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالدوالي

ويعد الأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة على أقدامهم كل يوم هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالدوالي.
وأوضح براتبي: “الدوالي مشكلة تشريحية. البشر فقط هم من يصابون بالدوالي لأننا نقف منتصبين. المشكلة ليست جديدة. لقد كانت موجودة دائمًا، في الواقع هناك سجلات عن الدوالي في العصر الروماني".
وأضاف: "نحن نميل إلى رؤية الكثير من مصففي الشعر والممرضات والمدرسين في العيادة لأنه إذا كانت لديك مشكلة في صماماتك ثم كنت واقفًا على قدميك طوال اليوم، فمن المحتمل أن تصاب بالدوالي"، وفق صحيفة "إكسبريس".

كيف تعرف ما إذا كنت تعاني من الدوالي؟


وتصف هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، الدوالي بأنها أوردة "منتفخة ومتضخمة" تحدث عادة في الساقين والقدمين.
وتقول الهيئة الصحية: "قد تكون زرقاء أو أرجوانية داكنة، وغالبًا ما تكون متكتلة أو منتفخة أو ملتوية المظهر".
وفي بعض الحالات يمكن أن تسبب أيضًا:
-ألم وثقل في الرجل.
-تورم القدمين والكاحلين.
-حرقان أو خفقان في الساقين.
-تشنج عضلات الساقين، خاصة في الليل.
-جفاف الجلد والحكة ورقته على الوريد المصاب.
وإذا كنت تعاني من الدوالي، فليس من الضروري أن تفعل أي شيء حيالها.
ومع ذلك، يجب عليك التحدث إلى الطبيب إذا:
-تسببت لك الدوالي الألم أو الانزعاج.
-ألم وتهيج في الجلد فوق العروق.
-ألم في الساقين يسبب تهيجًا في الليل ويزعج نومك.

كيفية تقليل خطر الإصابة بالدوالي


وقال الدكتور براتبي، إن الوراثة هي عامل رئيسي في تحديد ما إذا كنت تعاني من الدوالي، على الرغم من أن هناك أشياء معينة يمكن للناس القيام بها لتحسين صحة الأوردة.
وأضاف: "إن الحفاظ على الصحة، وتناول الطعام بشكل جيد، وعدم تناول الكثير من الأطعمة المصنعة للغاية، والاعتناء بوزنك وممارسة الرياضة قدر الإمكان، كلها أمور جيدة لأسباب عديدة، بما في ذلك صحة الشرايين".
ونصح بالتحرك لمدة 30 دقيقة للحفاظ على تدفق الدم ورفع الساقين خلال فترات الراحة المنتظمة.
 يمكن أن تساعد الجوارب الضاغطة أيضًا في تخفيف الأعراض.
في الحالات الأكثر تطرفًا، قد يرغب المرضى في الخضوع للاستئصال بالليزر الوريدي (EVLA)، والذي يتضمن تدمير الأوردة المصابة من الداخل باستخدام الليزر.
وتعتبر العلاجات المعروفة باسم العلاج بالتصليب والربط والتجريد خيارًا أيضًا.

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