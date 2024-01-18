خبير صحي يكشف عن "أسوأ طعام للقلب"

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النظام الغذائي هو عامل رئيس في صحتنا العامة، فقد يكون لعدم تناول ما يكفي من بعض الأطعمة، أو الإفراط في تناول أطعمة أخرى عواقب على الجسم. اضافة اعلان

والقلب ليس استثناءً من ذلك، حيث تصدر الهيئات الصحية تحذيرات حول ما يجب تجنبه للحفاظ على صحته.





زيت البذور



أضرار زيت البذور



الزيت النباتي



استخدامات الزيوت النباتية



الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة



وكشف الدكتور إريك بيرج، الخبير الصحي على موقع "يوتيوب" عن أسوأ طعام للقلب، والذي وصفه بأنه "المحرك الرئيسي لأمراض القلب"، لأنه "يخلق التهابًا قويًا وواسع النطاق داخل الشرايين.والطعام الذي يحذر منه هو زيت البذور، وهو أي نوع من الزيوت النباتية مصدرها بذور النبات.وقال الخبير الصحي في السابق، إن أسوأ طعام للقلب هو الدهون المتحولة، وأشار إلى إن زيوت البذور موجودة في "الكثير من الأطعمة لدينا".وحذر من أن زيت البذور يمكن أن:إحداث التهابات داخل الشرايينيخلق البروتين الدهني المؤكسد منخفض الكثافة (الكوليسترول "الضار") داخل الشرايينزيادة خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائيزيادة خطر التجلطخلق الإجهاد التأكسدي.وأوضح الدكتور بيرج: "هذا الغذاء منتج صناعي يتم تسخينه خمس مرات، ويحتوي على مواد كيميائية مضافة، ويخلو من أي شيء حي على الإطلاق. الطعام الذي نتحدث عنه هو زيت البذور".وأضاف: "الزيت النباتي هو أحد زيوت البذور الأكثر استخدامًا ولا يتكون من الخضروات على الإطلاق. تتكون زيوت البذور عمومًا من زيت الذرة أو بذرة القطن أو الكانولا أو زيت الصويا"، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس".وأشار إلى أن "الزيت النباتي عبارة عن حمض دهني غير مشبع، لذا فهو غير مستقر للغاية وعرضة للأكسدة. يمكن للضوء والهواء والأكسجين ودرجة الحرارة أن تتسبب في أكسدة زيوت البذور".وحذر الدكتور بيرج من أنه يتواجد في العديد من الأطعمة التي نتناولها.وقال: "توجد زيوت البذور في الكثير من الأطعمة لدينا". يتم استخدامها في الطهي ولكنها تستخدم أيضًا في تتبيلات السلطة والتوابل وفي جميع الأطعمة فائقة المعالجة تقريبًا.لذا فإنه ينصح بـ "التحقق من الملصقات لتجنب استهلاك زيت البذور. غالبًا ما تحتوي التوابل وصلصات السلطة على زيوت البذور، لذا اختر الإصدارات التي لا تحتوي عليها، أو يمكنك حتى صنعها بنفسك".وبدلاً من استخدام زيوت البذور في المنزل، أوصى بما يلي: "استخدم الزبدة وزيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت الأفوكادو بدلاً من زيوت البذور".ومع ذلك، فقد أشارت بعض الأبحاث إلى أنه من المقبول استهلاك الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، والتي تشمل زيت البذور.ونشرت إحدى هذه الدراسات في المجلة الدولية لعلم الأوبئة في عام 1979.لكن الدكتور بيرج ادعى أن الدراسة بها "العديد من العيوب"، حيث أنها لم تكن عشوائية و"كان هناك العديد من المتغيرات الأخرى، مثل المشاركين الذين يتناولون الأدوية وأولئك الذين يدخنون".كما تساءل الخبراء في جامعة هارفارد هيلث الأمريكية عن مدى سوء زيت البذور.وقالوا: "على الرغم من أن العديد من الأطعمة التي تستخدم زيوت البذور - مثل الوجبات الخفيفة المعبأة والبطاطس المقلية - غير صحية، إلا أنها تميل أيضًا إلى احتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة والصوديوم والسكر".لذلك، فإن التقليل من هذه الأطعمة من المرجح أنه يساعدك على الشعور بالتحسن.وأضافوا: "لكن هذه المكونات الأخرى، وليس زيوت البذور نفسها، هي السبب وراء زيادة الوزن وغيرها من النتائج الصحية السلبية".وخلصت دراسات متعددة إلى أن زيت الزيتون هو زيت الطهي الأكثر ملاءمة للقلب، حيث ثبت أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية من بين حالات أخرى.