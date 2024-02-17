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خبير صحي: الذكاء الاصطناعي يمكنه توقع الأمراض مما يسهل السيطرة عليها مستقبلًا

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الخبير الصحي
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قال الدكتور عوض العمري، الخبير بالمجال الصحي، إن "الذكاء الاصطناعي يمكنه توقع الأمراض ما يسهل السيطرة عليها مستقبلًا".

أهمية دور التقنية في المجال الاصطناعي:اضافة اعلان

جاء ذلك خلال لقاء ببرنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، حيث أوضح أهمية دور التقنية في المجال الاصطناعي، والذي نجح في مجالي الأشعة والتشخيص، مشيرًا إلى أن التنبؤ يوفر إمكانية لمنع حدوث الأمراض.

وأكمل، أن "السوار الإلكتروني الصحي هو أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي حيث يتم توفير أجهزة ذكية دقيقة تجمع بيانات عن العلامات الحيوية"، متوقعًا استخدام كم كبير من المعلومات في مجال الذكاء الاصطناعي للوصول إلى نتائج مذهلة.

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