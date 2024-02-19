خبير: تجفيف الغسيل بالداخل يشكل خطرًا جسيمًا على صحتك

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حذر خبيرٌ، من أن تجفيف الغسيل بالداخل يزيد من خطر الإصابة بالحساسية ونوبات الربو وفقدان الوزن، وقد يؤدي حتى إلى دخول المستشفى في الحالات الشديدة.





أضرار تجفيف الملابس داخل المنازل



مخاطر التعرض للعفن



أفضل طريقة لتجفيف الملابس في الشتاء



وقال جريج ويلسون، المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع Quotezone.co.uk: "لا يدرك الكثير من الناس تمامًا عواقب تجفيف الملابس بالهواء داخل منازلهم".وأضاف: "قد يبدو استخدام مجففات الهواء والمشعات ورفوف التجفيف الساخنة في الداخل فكرة جيدة خلال أشهر الشتاء، ولكنه قد يشكل خطرًا صحيًا خطيرًا".ويؤدي تعليق الملابس الرطبة داخل المنزل إلى إطلاق الرطوبة في الهواء ويخلق أرضًا خصبة لتكاثر العفن.كما أن وضع عناصر الغسيل على مشعات أو رفوف تجفيف ساخنة يمكن أن يسبب تلوثًا داخليًا ويزيد من فرص الرطوبة والعفن عن طريق تحفيز التكثيف، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".ومما يثير القلق أن التعرض للعفن يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل تحسسية بما فيها العطس وسيلان الأنف والطفح الجلدي ونوبات الربو وفقدان الوزن وحتى يؤدي إلى دخول المستشفى في الحالات الشديدة، وفقًا لويلسون.وفضلاً عن المخاطر الصحية الخطيرة، يمثل العفن والرطوبة مشكلة باهظة الثمن يجب معالجتها.وقال ويلسون: "بمجرد أن تبدأ، يمكن للجراثيم أن تنتقل إلى أجزاء مختلفة من الممتلكات، وتهاجر من خلال مواد البناء، مما يؤثر على أجزاء أخرى من المنزل مثل الأرضيات والأسقف والجدران".وأضاف: "أصحاب المنازل الذين يعانون من مشكلة العفن قد ينتهي بهم الأمر إلى إنفاق أكثر من 3000 جنيه إسترليني (نحو 3800 دولار) لعلاجها بنجاح".وكشف الخبير عن أفضل طريقة لتجفيف الملابس في أشهر الشتاء لتجنب كل هذه المشاكل.وأضاف ويلسون: "من الناحية المثالية، يجب على أصحاب المنازل تنزيل تطبيق الطقس ومراقبة الأيام الجافة، حتى لو كان الجو غائمًا، للمساعدة على الأقل في البدء في تجفيف الملابس في الخارج".وأشار إلى أنه في حال إحضار الملابس إلى الداخل، يمكن وضعها في المجفف ثم على رف التجفيف، مع التأكد من تهوية الغرفة جيدًا، ويمكن أن يساعد مزيل الرطوبة في تقليل مستويات الرطوبة وتعزيز تدفق الهواء.