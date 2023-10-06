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خبير: إصدار هذا الصوت له تأثير مضاد للفيروسات وينظف الجيوب الأنفية

تنظيف الأنف
التنفس من خلال الأنف أفضل لصحتك
أ أ
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في حين أن اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة، هما حجر الزاوية في نمط حياة صحي، لكن هناك ممارسات أبسط بكثير يمكن أن تقدم أيضًا بعض الفوائد الصحية المثيرة للإعجاب.اضافة اعلان
على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إصدار صوت معين إلى تأثيرات مضادة للفطريات والفيروسات والبكتيريا، الأمر الذي يؤكده خبراء صحيون وتدعمه الدراسات الطبية.

إصدار صوت فعال للأنف

وكشف الدكتور مايكل موسلي، الخبير الصحي عبر بودكاست "جاست أون ثينج" كيف يمكن للتنفس من خلال الأنف أن يفيد صحتك، وكيف يمكن أن يكون إصدار صوت فعال للغاية بالنسبة للأنف.
وتوصل الدكتور موسلي خبير الصحة إلى هذا الاكتشاف أثناء حديثه مع البروفيسور جون لوندبيرج، من معهد كارولينسكا في السويد.
قال البروفيسور لوندبيرج: “الطنين هو في الواقع موجة صوتية متذبذبة.  عندما يمر ذلك من خلال الفتحة إلى الجيوب الأنفية المحيطة بالأنف، فإنه يسبب اضطرابًا لذلك يتم غسل تجويف الجيوب الأنفية أو إفراغه". 
وأضاف: "إن التأثير الكبير للطنين الذي اكتشفناه بالصدفة الكاملة هو أنك إذا قمت بالطنين، فإنك تقوم بتهوية الجيوب الأنفية. في طنين واحد، يتم تبادل الهواء بالكامل، والذي يستغرق أثناء التنفس الطبيعي من خمس إلى ست ساعات لتبادله".
وأشار إلى أن الطنين لمدة خمس إلى عشر ثوانٍ فقط قد يكون كافيًا لجني الفوائد، بحسب صحيفة "إكسبريس". 

الطنين يزيد من تركيزات أكسيد النيتريك

وهو ما تدعمه الأبحاث المنشورة في مجلة "ميديكال هايبوسيس"، إذ أظهرت أن الطنين يزيد من تركيزات أكسيد النيتريك بمقدار 15 إلى 20 مرة.
وهذا الأمر مهم لأن الغاز معروف بأنه مضاد للفطريات والفيروسات والبكتيريا على نطاق واسع. علاوة على ذلك، فإن إصدار هذا الصوت يمكن أن يساعد في تنظيف الأنف ويساعد على التنفس بسهولة أكبر.
بدأ الموضوع بالطنين لمدة ساعة واحدة عند النوم في الليلة الأولى، واستمر لمدة 60 إلى 120 مرة أربع مرات يوميًا للأيام الأربعة التالية.
وفي صباح اليوم التالي لجلسة الطنين الأولى، استيقظ الشخص بأنف صاف ووجد نفسه يتنفس بسهولة من خلال الأنف لأول مرة منذ أكثر من شهر. 
وخلصت الدراسة إلى أن التطنين من 60 إلى 120 مرة أربع مرات يوميًا يمكن أن يقضي على الالتهاب المزمن أو عدوى الأنف والجيوب الهوائية في أربعة أيام فقط. 

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