الخميس، 06 ربيع الأول 1445 ، 21 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

خبيرة تعذية: الشوكولاتة قد تسبب هذا المرض

الشوكولاتة
الشوكولاتة تجتوي على الجلوتين
أ أ
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كشفت خبيرة التغذية، إيزابيلا راموس عن العلامات التحذيرية لعدم تحمل الجلوتين.
وقالت راموس: "الجلوتين هو بروتين موجود في القمح والشعير والجاودار ويلعب دورًا حاسمًا في نسيج وبنية المخبوزات، مما يمنحها المرونة والمضغ".اضافة اعلان
وأضافت: "يوجد عادة في الأطعمة التي تحتوي على الدقيق مثل الخبز والمكرونة والحبوب والكعك والبسكويت"، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس". 

أطعمة تحتوي على الجلوتين

ويمكن أيضًا العثور على الجلوتين في الآتي:
-السجق.
-المرق.
-صلصات.
-مكعبات المرق.
-صلصة الصويا.
-الشوكولاتة.

أعراض الجهاز الهضمي

يمكن أن تشمل أعراض الجهاز الهضمي ما يلي:
-آلام وتشنجات في البطن.
-الانتفاخ.
-انتفاخ البطن (الغازات المفرطة).
-الإسهال أو الإسهال المزمن.
-الإمساك.

أعراض أخرى

وهناك أعراض أخرى تشمل ما يلي:
-التعب.
-الصداع.
-ألم المفاصل.
-تغيرات المزاج (التهيج، الاكتئاب، القلق).
-مشاكل الجلد (الطفح الجلدي والأكزيما).
-أعراض عصبية (مثل التنميل أو الوخز).
قد يعاني الأشخاص الذين لا يتحملون الجلوتين من الأعراض خلال ساعة من تناول الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين.
ومع ذلك، قد يعاني أشخاص آخرون من تفاعل الجلوتين المتأخر، حيث يمكن أن تستغرق الأعراض ما يصل إلى 12 ساعة - أو أكثر - لتظهر.

ما الذي يسبب عدم تحمل الجلوتين؟


وقالت إيزابيلا: "ترتبط المتغيرات في جينات معينة تعرف باسم HLA-DQ بزيادة كبيرة في خطر عدم تحمل الجلوتين".
وأضافت: "إن إجراء اختبار عدم تحمل الجلوتين الوراثي قد يساعد في تحديد ما إذا كنت تحمل المتغيرات الجينية التي يمكن أن تؤدي إلى التطور المحتمل لعدم تحمل الجلوتين".

مرض الاضطرابات الهضمية

ويمكن أن يكشف الاختبار أيضًا ما إذا كانت هناك اختلافات جينية تزيد من خطر الإصابة بمرض الاضطرابات الهضمية، وهو "النوع الأكثر خطورة من عدم تحمل الجلوتين.
وأوضحت خبيرة التغذية: "مرض الاضطرابات الهضمية، وهو حالة من أمراض المناعة الذاتية حيث يؤدي استهلاك الجلوتين إلى استجابة مناعية غير مناسبة وإنتاج أجسام مضادة تلحق الضرر بالأمعاء الدقيقة.
"وهذا يمكن أن يؤدي إلى التهاب، وسوء الهضم وسوء امتصاص العناصر الغذائية"، لذا نصحت بأنه في اكتشفت أن لديك خطرًا وراثيًا لعدم تحمل الجلوتين، "استشر طبيبك لإجراء اختبارات إضافية".

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