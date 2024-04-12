خبيرة تحذر: الخبز الأبيض يسبب الإدمان!

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يُعد الخبز هو الغذاء الرئيس في العديد من البلدان والثقافات في جميع أنحاء العالم.

ويحتوي الخبز على بعض العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم كجزء من نظام غذائي صحي متوازن.





أسوأ أنواع الخبز



تأثير الخبز الأبيض على نسبة السكر بالدم



الخبز الأفضل للصحة



فوائد الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة



ووفقًا للدكتورة ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس على الإنترنت، فإن نوع الخبز الأقل صحة هو الخبز الأبيض.وكشفت السر وراء ذلك، موضحة: "إنه طعام فائق المعالجة. عند صنع دقيق الخبز الأبيض، يتم طحن حبوب القمح وإزالة النخالة والبذرة، ولم يتبق سوى السويداء المحمل بالكربوهيدرات".وأشارت إلى أن "إزالة هذه الأجزاء من الحبوب يعني أن الدقيق يحتوي على ألياف أقل بكثير من دقيق الحبوب الكاملة (البني)، كما أنه يحتوي أيضًا على محتوى فيتامين أقل بكثير".وتابعت الدكتورة لي: "يجب علينا جميعًا أن نتناول طعامًا أقل معالجة ومعالجًا للغاية"، بحسب ما أوردت صحيفة "إكسبريس".وأشارت إلى مراجعة علمية نشرت في المجلة الطبية البريطانية هذا العام، والتي توصلت إلى أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة يزيد من خطر الإصابة بـ 32 حالة طبية خطيرة.وحذرت الدكتورة لي أيضًا من تأثير الخبز الأبيض على نسبة السكر في الدم.وقالت: "إنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، مع ارتفاع نسبة السكر في الدم. وهذا يعني أنه عندما تأكل الخبز الأبيض، يتم إطلاق الجلوكوز بسرعة في مجرى الدم مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز. ومع انخفاض مستوى الجلوكوز بسرعة، فإن هذا يؤدي إلى الجوع ويجعلك ترغب في تناول المزيد من الطعام".وأضافت: " أظهرت الأبحاث أن تناول الخبز الأبيض يسبب الإدمان، فهو يحفز مراكز المتعة/المكافأة في الدماغ، بنفس الطريقة التي يتفاعل بها الدماغ مع جرعة من الكوكايين مثلاً!".وبينت أنه "بعد تناوله، يشعر الناس بالرغبة الشديدة في تناول الطعام. وفي إحدى الدراسات، تناول أولئك الذين تناولوا الخبز الأبيض 500 سعرة حرارية أكثر عندما تناولوا وجبتهم التالية، مقارنة بأولئك الذين تناولوا الخبز البني".كما حذرت الدكتور لي من المشكلات التالية المتعلقة بالخبز الأبيض المنتج بكميات كبيرة:يفتقر إلى الألياف ويسبب الإمساكيحتوي على مواد حافظةغالبا ما يكون مرتفع الملح.في المقابل، أوصت الدكتورة لي بتناول المزيد من الخبز المخمر المصنوع من دقيق الحبوب الكاملة.وقالت: "العجين المخمر هو نوع خاص من الخبز لا يستخدم الخميرة في تخميره. بدلاً من ذلك، يتم استخدام ثقافة البادئ وهي خليط مخمر من الدقيق والماء والبكتيريا السليمة جنبًا إلى جنب مع الخميرة البرية".وأوضحت أن "حرارة الخبز تدمر العديد من البكتيريا الصحية، لكنها لا تزال تحتوي على مستويات عالية من حمض اللاكتيك، الذي يعمل كمادة حافظة طبيعية في الخبز".وتابعت: "يحتوي على نسبة عالية من الألياف ويعمل بمثابة البريبايوتك - وهي مكونات غذائية مهمة غير قابلة للهضم، وتوفر مصدرًا غذائيًا للبكتيريا القولونية".ووفقًا للدكتور لي، فإنه غني أيضًا بالفيتامينات والمعادن، بما في ذلك حمض الفوليك والنياسين والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم.وبالمقارنة مع الخبز الأبيض، فهو أيضًا أفضل لمستويات السكر في الدم.وقالت الدكتورة لي: "لديه مؤشر نسبة السكر في الدم أقل - تناول الخبز المخمر أقل احتمالاً أن يسبب ارتفاعًا في مستويات الجلوكوز، لأنه يطلق الطاقة بشكل أبطأ بكثير من الخبز الأبيض التقليدي وله مؤشر نسبة السكر في الدم أقل".ومع ذلك، فقد حذرت من أن العجين المخمر يمكن أن يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الملح.وأضاف الدكتور لي: "إذا كنت لا تحب طعم العجين المخمر، فمن الأفضل أن تختار الحبوب الكاملة بدلاً من الخبز الأبيض، لأنك تحصل على فائدة الحبوب الكاملة".