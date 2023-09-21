خبر صادم لعشاق القهوة.. قد تؤدي إلى مرض خطير

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القهوة غنية بالبوليفينول والألياف القابلة للذوبان والبوتاسيوم، ولها العديد من الفوائد الصحية، لكن هناك تحذير من الإفراط في شربها لتفادي ارتفاع ضغط الدم. اضافة اعلان

ولطالما ربطت الدراسات بين القهوة والفوائد الصحية المختلفة، بدءًا من طول العمر وحتى صحة القلب.





الإفراط في تناول القهوة



أضرار الكافيبن



القهوة تؤدي إلى ارتفاع حاد في ضغط الدم



لكن الدكتور أمير خان، أخصائي الطب التجديدي، حذر من أن الإفراط في تناول القهوة قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.وقال في مقابلة على قناة (ITV) البريطانية: "للقهوة فوائد صحية، ولكن الكثير من الأشياء الجيدة يمكن أن يكون سيئًا بالنسبة لك".ويتعلق الأمر بالكافيبن الذي تحتوي عليه القهوة، نظرًا لأن "معظم فناجين القهوة تحتوي على حوالي 100 ملليجرام من الكافيين، قارن ذلك بفنجان من الشاي يحتوي على حوالي 45 ملليجرام"، وفق قوله.وأضاف: "الكثير من الكافيين يمكن أن يسبب الصداع، ويمكن أن يسبب الأرق، ويمكن أن يسبب خفقان القلب ويمكن أن يرفع ضغط الدم".ويدعم التحذير دراسة نُشرت في مجلة "نيوترينتس"، وجدت أن القهوة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع “حاد” في ضغط الدم.وأدى تناول فنجانين إلى ثلاثة فناجين من القهوة إلى زيادة ضغط الدم الانقباضي بمقدار 3-14 ملم زئبقي، وضغط الدم الانبساطي بمقدار 4-13 ملم زئبقي.ووفقًا للباحثين، فإن هذا التأثير قد يكون أكثر وضوحًا لدى الأشخاص الذين لايستمتعون بالمشروبات التي تحتوي على الكافيين عادة.لذلك، ينصح الدكتور خان بتناول القهوة "باعتدال" إذا كنت ترغب في جني قوتها المنشطة وفوائدها الصحية المحتملة.وتابع قائلاً: "حوالي أربعة فناجين من القهوة يوميًا لمعظم البالغين، وكوبين إذا كنتِ حاملاً كحد أقصى".