خبراء يحذرون من خطر التوقيت الشتوى على الصحة

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حذر خبراء من التوقيت الشتوي، وأشاروا إلى أن تغيير التوقيت مرتين في العام يمكن أن تكون له آثار خطيرة على صحة الإنسان.

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ساعة واحدة وتأثير كبير



مخاطر النوم غير المنتظم



وتحذيرات من مخاطر التوقيت الصيفي



عندما يتحول اليوم إلى 25 ساعة



وتقول باحثة النوم في جامعة نورث وسترن ميديسن في شيكاغو، فيليس زي، «إن مجرد ساعة واحدة يمكن أن تغير قدر النوم الذي يحصل عليه الشخص، فضلاً عن نوعيته».محذرة من أن النوم غير المنتظم قد يؤثر على قدرة الأشخاص على القيام بمهام متعددة، والحفاظ على توازنهم، ما يجعلهم أكثر عرضة للحوادث.وتعتمد عدد من الدول العربية العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي مثل: مصر، المغرب، سوريا، فلسطين، لبنان، الكويت.ويشار إلى أن العلماء حذروا من المخاطر الصحية المترتبة على استخدام التوقيت الصيفي، لدرجة أن هناك أبحاثاً تشير إلى تسجيل زيادة في حالات النوبات القلبية التي تحدث عندما يتم تقديم الساعة.وسواء كان يتم تقديم أو تأخير الساعة، فإن الاضطراب الذي يحدث في الإيقاع الزمني البيولوجي للمرء، وما ينتج عنه من اضطرابات في النوم عندما تتغير الساعة، يُعتقد أنه يضع الجسم تحت ضغوط عديدة.في أوروبا، يتم تأخير الوقت بواقع ساعة واحدة عند تمام الساعة الثالثة صباحاً، بينما في أمريكا الشمالية، يتم تأخير الساعة في كل منطقة، في الساعة الثانية صباحا.ويعني ذلك أن هناك ساعة واحدة تتضاعف أثناء الليل، أي أن اليوم يتحول إلى 25 ساعة.وبعد انتهاء هذا اليوم المكوّن من 25 ساعة، يكون النهار أكثر سطوعاً في وقت مبكر من الصباح، بينما يكون الليل أكثر قتامة في وقت مبكر من المساء.