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خالد النمر: نصيحة مهمة لمرضى السكري ممن يستخدمون المُنظم

السكري
أرشيفية
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قدّم الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصيحة مهمة لمرضى السكري، خاصة من يستخدمون منظم السكر متفورمين.

نقص فيتامين ب 12اضافة اعلان


وقال "النمر" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" :" حوالي ٢٠% ممن يستخدمون منظم السكر متفورمين باسمائه التجارية المختلفة يعانون نقص فيتامين ب١٢ على مدى ٥ سنوات".
وتابع :" لذا ننصح باستخدام ب١٢ لمرضى السكري الذين يستخدمون المنظم حتى ولو لم يكن لديهم أعراض تنميل أو فقر دم خاصةً ممن تجاوز استخدامه ٥ سنوات وكان مستوى فيتامين ب١٢ منخفضاً أو حتى في الجانب المنخفض من القيمة الطبيعيه".

وفي وقت سابق، حدد د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة أعراض نقص هرمون الذكورة (التستوستيرون) لدى الرجال البالغين.

أعراض نقص هرمون الذكورة "التستوستيرون"


وقال الجهني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": إن أعراض نقص هرمون الذكورة (التستوستيرون) لدى الرجال البالغين تشمل التالي:
- قلة شعر الجسم والوجه
- فقدان كتلة العضلات
- البرود والعجز الجنسي 
- صغر حجم الخصيتين 
- العقم
- زيادة حجم الثدي
- ضعف التركيز والاكتئاب
 -تساقط الشعر
- هشاشة العظام

نصائح مهمة


وينصح الأطباء الرجال والشباب وصغار السن بأهمية ممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الصحية والنوم مبكرا وتجنب التدخين.

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