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حيلة منقذة للحياة تمنعك من السعال ليلاً

السعال
السعال الليلي مزعج للبعض
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خلال موسم الشتاء، تنتشر الأمراض الموسمية، مثل نزلات البرد والأنفلونزا وكوفيد، وعلى الرغم من التباين في أعراض هذه الأمراض، إلا أن السعال يعد أحد الآثار الجانبية التي تشترك فيها جميعها. اضافة اعلان

السعال أثناء الليل

وفي بعض الأحيان يمكن أن يبطئ السعال عملية التعافي ويؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر في الليل.
وعادة ما يستمر السعال بضعة أيام فقط، إلا أنه يمكن أن يستمر لأسابيع في بعض الحالات مما يؤثر على جودة النوم. 
ومع أخذ هذا في الاعتبار، كشفت الصيدلانية الدكتورة أنجيلا، المعروفة باسم "Angelapharmd" عن حيلة "منقذة للحياة" يمكن أن تمنعك من السهر طوال الليل بسبب السعال المزعج، وبشكل أكثر تحديدًا، للسعال الجاف.

طريقة لوقف السعال

وشرحت الدكتورة أنجيلا، في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، قائلة: "إذا استيقظت في منتصف الليل تسعل هكذا. كل ما عليك فعله هو الضغط بإصبع السبابة هنا (منتصف الحلق). على هذه النقطة المجوفة لبضع دقائق. سيساعدك ذلك على الفور".
وأضافت: "لقد كنت أفعل ذلك لبضع ليالٍ الآن وهو منقذ للحياة"، بحسب صحيفة "إكسبريس".
وإذا كنت تعاني من السعال، توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا بالراحة وشرب الكثير من السوائل والحد من الاتصال الوثيق مع الآخرين. وتنصح بمراجعة الطبيب إذا استمر الأمر لأكثر من ثلاثة أسابيع.

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