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حيلة لا تُصدّق للتغلب على الإمساك في 30 دقيقة فقط!

الحمام
الإمساك مشكلة يعاني منها بعض الناس
أ أ
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يتغوط معظم الناس في المتوسط بين ثلاث مرات في اليوم إلى ثلاث مرات في الأسبوع، إذ تعد هذه العملية وظيفة جسدية ضرورية للمساعدة في طرد أي طعام غير مهضوم وفضلات أخرى. اضافة اعلان
وفي حين أن الكثير من الناس لديه روتين منتظم بهذا الشأن، إلا أن التغيير في النظام الغذائي، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ، والأدوية والاكتئاب كلها عوامل يمكن أن تجعل الشخص يتغوط بشكل أقل.
وإذا حدث ذلك أقل من ثلاث مرات في الأسبوع أو أقل من المعتاد، فسيتم تصنيفه على أنه إمساك، الأمر الذي يتطلب الاطلاع على الطرق والنصائح التي تساعد على تقليل أعراضه.

تخلص من الإمساك في 30 دقيقة

وكشفت خبيرة التغذية فانيسا إيرين في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" عن حيلة بسيطة يمكن تجربتها للتخلص من الإمساك في غضون 30 دقيقة فقط.
ووفقًا لنصيحتها، فإنه يجب إحضار الكرفس والسبانخ ووضعها في الخلاط مع بعض الماء، لكنها حذرت من عصر المزيج لتجنب "إزالة كل الألياف"، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس".
وقالت: "بعد الانتهاء من الخلط، سترى القليل من الرغوة وسيكون سائلًا ناعمًا للغاية، لأن الكرفس والسبانخ يمتزجان بشكل جيد". ومن ثم يتم تناول العصير مما يجعل الشخص يذهب إلى الحمام على الفور، وفق قولها.

فوائد السبانخ والكرفس

ويحتوي كل من السبانخ والكرفس على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان، وهو ما يمكن أن يساعد على الهضم وتسريع الذهاب إلى المرحاض.
والأطعمة الغنية بالألياف هي من بين سبعة أطعمة ومشروبات أدرجتها مجلة "ميديكال نيوز توداي" باعتبارها علاجات محتملة للإمساك، وتشمل: 
زيوت الزيتون وبذور الكتان.
البروبيوتيك.
الخضراوات الليفية.
البقوليات.
الفواكه عالية الألياف.
خبز القمح الكامل، والحبوب، والمكرونة.
الماء.

البروبيوتيك

هذه البكتيريا الحية والخمائر تضاف عادة إلى الزبادي أو تؤخذ كمكملات غذائية.
وكشفت مراجعة أجريت عام 2017 أن البروبيوتيك يمكن أن يحسن الإمساك بنسبة تصل إلى 40 بالمئة مقارنة بالعلاج الوهمي. 
وتشمل أمثلة بعض البروبيوتيك الزبادي والكفير ومخلل الملفوف.

الخضراوات الليفية

أحد الأسباب الشائعة للإمساك هو عدم تناول ما يكفي من الألياف. لذلك، يمكن للخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان أن تساعد في تعزيز حركة الأمعاء بشكل أكثر انتظامًا.
بعض الخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان تشمل كرنب بروكسل والبطاطا الحلوة والقرنبيط والجزر.

البقوليات 

البقوليات، مثل الفول والعدس والبازلاء، تحتوي على نسبة عالية جدًا من الألياف.
وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، فإنها يمكن أن تساعد أيضًا في جهود إنقاص الوزن والحماية من سرطان الأمعاء.

الفواكه عالية الألياف

أوصت مجلة "ميديكال نيوز توداي" على وجه التحديد بفاكهة الكيوي والتفاح والكمثرى والعنب والتوت الأسود والتوت والخوخ لهذا السبب.

خبز القمح الكامل والحبوب والمكرونة

للحصول على أكبر قدر من العناصر الغذائية من منتجات القمح الكامل، يجب عليك تناولها نيئة أو مطبوخة قليلاً.

الماء

يعد الجفاف سببًا رئيسًا للإمساك، لذا فإن زيادة تناول الماء أو تناول السوائل سيساعد على التخلص منه.
وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا بشرب ستة إلى ثمانية أكواب من السوائل يوميًا.

متى يجب اللجوء إلى الطبيب بشأن الإمساك؟

يجب التحدث إلى الطبيب في حالات ما إذا كنت:
تعاني من الإمساك ولا تتحسن مع العلاج
المعاناة من الإمساك بانتظام
الانتفاخ باستمرار 
وجود دم في البراز
فقدان الوزن دون محاولة 
المعاناة من الإمساك والشعور بالتعب طوال الوقت
تناول أدوية تسبب الإمساك، مثل مسكنات الألم الأفيونية
تغيرات مفاجئة في طريقة التغوط
المعاناة من آلام في البطن.

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