حيلة لاتصدق للتخلص من رائحة القدم الكريهة

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يعاني بعض الناس من رائحة كريهة في القدمين، وبخاص المعتادين على ارتداء الأحذية لفترة طويلة خلال اليوم.

ورائحة القدم الكريهة، المعروفة طبيًا باسم "برومودوز"، تنجم عن التعرق الزائد. ثم يجذب العرق البكتيريا، مما يؤدي إلى روائح كريهة.





نقع القدمين في الشاي الأسود



كيسان من الشاي لكل لتر من الماء



وكشف طبيب الطوارئ، المعروف باسم الدكتور جو، في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" عن حيلة "مذهلة" لمعالجة رائحة القدم.وتتمثل في نقع القدمين في الشاي الأسود لمدة 20 دقيقة لتقليل الرائحة الكريهة.وأوضح أن مجموعة من المركبات الموجودة في الشاي، والمعروفة باسم "العفص"، تساعد في قتل البكتيريا وإغلاق المسام، مما يساعد على معالجة المشكلة غير المريحة.ولا يعد الطبيب هو الخبير الوحيد الذي يوصي بهذا العلاج المنزلي البسيط للتخلص من رائحة القدمين الكريهة.وشاركه الرأي متخصصو القدم والكاحل من كريستال فولز بالولايات المتحدة، والذين يوصون باستخدام كيسين من الشاي لكل لتر من الماء لتحضير المحلول.ويجب غلي خليط الشاي والماء لمدة 15 دقيقة، ثم إضافة لترين من الماء البارد، وهو ما يعادل حوالي 1.9 لتر.وبعد الانتهاء من تحضيره، يجب عليك نقع قدميك في المحلول البارد لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة.