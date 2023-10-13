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حيلة بسيطة تساعدك على النوم بشكل أفضل ولفترة أطول

النوم بالجوارب
النوم بالجوارب يساعد على تحسين جودة النوم
أ أ
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كشف طبيب، كيف أن النوم بالجوارب يمكن أن يساعد على النوم بشكل أفضل وأسرع.
يأتي ذلك بعد أن أظهرت عدد من الدراسات فوائد ارتداء الجوارب في المساعدة على النوم.اضافة اعلان
وعلى سبيل المثال، أشارت الدراسات إلى أن الحيلة البسيطة تعمل على تحسين قدرتك على النوم وجودة نومك.

لكن ما وراء هذا التأثير؟ 


وفقًا لعالم الطب الحيوي، الدكتور بيكوان لوه، فإن المفتاح يكمن في تدفئة قدميك لخفض درجة حرارتك الأساسية.
وقال لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال": "إن تدفئة القدمين يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على النوم بالنسبة لكثير من الناس، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تأثيره في تعزيز انخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية والاسترخاء".
وتلعب درجة حرارة الجسم الأساسية، دورًا فعالاً في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.
وأضاف لوه: "أثناء نومنا، تنخفض درجة حرارتنا الأساسية بشكل طبيعي كجزء من إيقاع الساعة البيولوجية لدينا. يبدأ هذا الانخفاض مع بداية النوم ويصل إلى أدنى مستوياته خلال ساعات الصباح الباكر. وانخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية يساعد الجسم على النوم والاستمرار في النوم".

الدراسات تؤكد فائدة النوم بالجوارب

وهناك دراستان تدعمان رأي الدكتور لوه. 
في إحدى الدراسات، التي نشرت في مجلة "الأنثروبولوجيا الفسيولوجية"، تم اختيار ستة من الشباب بشكل عشوائي، وتوزيعهم إلى مجموعات: الذين يرتدون الجوارب للنوم، والذين لا يرتدونها.
وسجل الباحثون عدة مقاييس، مثل كفاءة النوم، وإجمالي وقت النوم، وعدد مرات الاستيقاظ، والاستيقاظ بعد بداية النوم، ومتوسط مدة الاستيقاظ. وأجروا استبيانًا حول جودة النوم بعد الاستيقاظ في الصباح.
وأظهرت النتائج أنه في المجموعة التي ارتدت الجوارب، كان الوقت الذي استغرقه النوم أقصر بـ 7.5 دقيقة في المتوسط، وكان إجمالي وقت النوم أطول بـ 32 دقيقة، وكان عدد مرات الاستيقاظ أقل 7.5 مرة، وكانت كفاءة النوم أعلى بنسبة 7.6%.
وخلص الباحثون إلى أن "تدفئة القدمين باستخدام جوارب السرير أثناء النوم في بيئة باردة كان له آثار إيجابية على نوعية النوم من خلال تقصير بداية النوم، وإطالة وقت النوم، وتقليل الاستيقاظ أثناء النوم، ولكن لم يكن له تأثير كبير على درجة حرارة الجسم الأساسية".

تدفئة القدمين وتقليل أعراض الأرق

وأظهرت دراسة بحثية أخرى أن تدفئة القدمين لمدة 20 دقيقة قبل النوم يقلل من أعراض الأرق
ومع ذلك، تشير الأبحاث أيضًا إلى أن المرضى المسنين الذين يعانون من الأرق لا يعانون من أي تغيرات في أعراضهم عند زيادة تقنيات تدفئة القدمين، مما يشير إلى أن العمر قد يلعب دورًا مهمًا في فعالية تأثير تدفئة القدم على النوم.

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