"حمى الببغاء" تثير الرعب في أوروبا.. 5 وفيات ونقل العشرات إلى المستشفيات

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توفي ما لا يقل عن خمسة أشخاص في أوروبا منذ بداية عام 2024 جراء تفشي مرض الببغائية، وهي عدوى بكتيرية تصيب الجهاز التنفسي تُعرف باسم "حمى الببغاء".





حالات الوفاة والإصابة بحمى الببغاء في أوروبا



أعراض حمى الببغاء



تحقيقات في أسباب تزايد الإصابات



وتوفي أربعة أشخاص في الدنمارك بينما توفي شخص واحد في هولندا، فيما نقل العشرات إلى المستشفيات في النمسا وألمانيا والسويد، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.وينتقل المرض عن طريق الطيور، من خلال الاتصال بالحيوانات المصابة أو استنشاق جزيئات من ريشها أو برازها الجاف.ويعد أصحاب الحيوانات الأليفة وعمال الدواجن والبستانيين والأطباء البيطريين أكثر عرضة للإصابة بحمى الببغاء من غيرهم، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".وعادة ما تكون الأعراض خفيفة وتشمل الحمى والأوجاع والسعال. وفي الحالات القصوى، يمكن أن يتطور المرض إلى التهاب رئوي.ويموت واحد من كل 100 مريض، بحسب منظمة الصحة العالمية.وشهدت أوروبا، ارتفاعًا كبيرًا في عدد الحالات خلال الأشهر الأخيرة أكثر من المتوسطات السنوية المعتادة.وفي النمسا، حيث توجد حالتان عادةً سنويًا، تم تسجيل 14 حالة على الأقل في الأشهر الأخيرة من عام 2023، وتم تسجيل أربع حالات اعتبارًا من مارس 2024.وتشهد الدنمارك عمومًا ما بين 15 إلى 30 حالة سنويًا، ولكن اعتبارًا من 27 فبراير، سجلت ما لا يقل عن 23 - 17 حالة منها أدت إلى دخول المستشفى.ومنذ ديسمبر 2023، شهدت هولندا ضعف عدد الحالات المعتادة في نفس الوقت من العام.وفي معظم الحالات الأخيرة، أبلغ المرضى عن تعرضهم للطيور، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وبدأت كل دولة متأثرة تحقيقات لتحديد سبب الارتفاعات.وعلى الرغم من الارتفاع غير المعتاد، اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن المخاطر الناجمة عن تفشي المرض الحالي منخفضة.