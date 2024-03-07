الخميس، 26 شعبان 1445 ، 07 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"حمى الببغاء" تثير الرعب في أوروبا.. 5 وفيات ونقل العشرات إلى المستشفيات

ببغاء
انتشار حمى الببغاء في أوروبا
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

توفي ما لا يقل عن خمسة أشخاص في أوروبا منذ بداية عام 2024 جراء تفشي مرض الببغائية، وهي عدوى بكتيرية تصيب الجهاز التنفسي تُعرف باسم "حمى الببغاء".اضافة اعلان

حالات الوفاة والإصابة بحمى الببغاء في أوروبا

وتوفي أربعة أشخاص في الدنمارك بينما توفي شخص واحد في هولندا، فيما نقل العشرات إلى المستشفيات في النمسا وألمانيا والسويد، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
وينتقل المرض عن طريق الطيور، من خلال الاتصال بالحيوانات المصابة أو استنشاق جزيئات من ريشها أو برازها الجاف.
ويعد أصحاب الحيوانات الأليفة وعمال الدواجن والبستانيين والأطباء البيطريين أكثر عرضة للإصابة بحمى الببغاء من غيرهم، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

أعراض حمى الببغاء

وعادة ما تكون الأعراض خفيفة وتشمل الحمى والأوجاع والسعال. وفي الحالات القصوى، يمكن أن يتطور المرض إلى التهاب رئوي.
ويموت واحد من كل 100 مريض، بحسب منظمة الصحة العالمية.
وشهدت أوروبا، ارتفاعًا كبيرًا في عدد الحالات خلال الأشهر الأخيرة أكثر من المتوسطات السنوية المعتادة.
وفي النمسا، حيث توجد حالتان عادةً سنويًا، تم تسجيل 14 حالة على الأقل في الأشهر الأخيرة من عام 2023، وتم تسجيل أربع حالات اعتبارًا من مارس 2024.
وتشهد الدنمارك عمومًا ما بين 15 إلى 30 حالة سنويًا، ولكن اعتبارًا من 27 فبراير، سجلت ما لا يقل عن 23 - 17 حالة منها أدت إلى دخول المستشفى.
ومنذ ديسمبر 2023، شهدت هولندا ضعف عدد الحالات المعتادة في نفس الوقت من العام.

تحقيقات في أسباب تزايد الإصابات

وفي معظم الحالات الأخيرة، أبلغ المرضى عن تعرضهم للطيور، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وبدأت كل دولة متأثرة تحقيقات لتحديد سبب الارتفاعات.
وعلى الرغم من الارتفاع غير المعتاد، اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن المخاطر الناجمة عن تفشي المرض الحالي منخفضة.

اقرأ أيضا

دراسة صادمة لمحبي المشروبات الغازية: هذا ما تفعله 6 منها في الأسبوع بصحتك

احذر: أكبر الأخطاء التي تفعلها أثناء محاولة إنقاص الوزن

أكبر 6 مرات من الطبيعي.. طفل رضيع لسانه يصل إلى أسفل ذقنه

شيء لا يُصدق.. رجل يحصل على أكثر من 200 جرعة لقاح كورونا!

8 فوائد صحية لصيام رمضان.. تعرف عليها

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

السمنة 2:33 ص السبت، 02 مارس 2024

دراسة: مليار إنسان في العالم يعانون من وباء السِّمنة المفرطة

images 1:30 م الأربعاء، 21 فبراير 2024

تحذير مهم من الصحة العالمية حول تفشي الحصبة

الامتناع عن التدخين 6:05 ص الإثنين، 19 فبراير 2024

دراسة: تدخين السجائر يؤثر على استجابة المناعة

سلالة أنفلونزا الخنازير الجديدة 4:16 م الثلاثاء، 13 فبراير 2024

إنذار عاجل من الصحة العالمية حول "تفشي" أنفلونزا الخنازير