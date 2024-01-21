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حل بسيط لمن يواجهون صعوبة النوم ليلاً

عدم القدرة على النوم
عدم القدرة على النوم
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يعاني كثير من الناس من صعوبة النوم ليلاً مما يؤثر على صحتهم وعلى ممارستهم لأعمالهم، وربما كان له تأثيرات سلبية مضرة بصحة الدماغ.اضافة اعلان

أسباب صعوبة النوم ليلاً

وأشار تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إلى أن الضوء الخافت الذي يشق طريقه نحو شبكية العين خلال النوم، يمكن أن يؤثر في صعوبة النوم.
وقال خبراء، وفقًا لـ"أخبار الآن"، ربما لا تكون غرفة النوم مظلمة كما ينبغي، وبالتالي قد يتمكن ضوء التلفاز أو الردهة أو ما إلى ذلك من الوصول إلى عينيك، وترك تأثيرات فسيولوجية عميقة، ربما تشمل زيادة معدل ضربات القلب.
كما يرتبط التعرض للضوء ليلاً عند كبار السن، بزيادة معدلات السمنة والسكري، وفق الصحيفة، التي تحدثت عن حل بسيط لهذه المشكلة يباع بمبلغ زهيد، وهو قناع العين.

قناع العين

فيفيانا غريكو، المتخصصة في علم الأعصاب، وتعمل حاليا في منظمة "نيوروناتش" غير الربحية، أجرت دراسة حول الموضوع، وقالت إن ارتداء قناع العين خلال النوم "أمر محوري ويمكن أن تكون له فوائد كثيرة".
من جانبها، قالت طبيبة الأعصاب بكلية فاينرغ بجامعة نورث ويسترن، فيليس زي، والتي لم تشارك في الدراسة، إن "الضوء في الليل ينبئ الدماغ بوجود خطر، لأن الدماغ لا يتوقع ذلك"، مشيرة إلى أن هذا الضوء "ربما يتسبب في تنشيط نظام (القتال أو الهروب) اللاإرادي في الدماغ، مما يجعل من الصعب الحصول على نوم عميق".
وأوضحت أنه نظرًا لعمل الكثير من الأشخاص في أماكن مغلقة، فإنهم لا يتعرضون للضوء الساطع بشكل كبير خلال النهار، مما يجعل الشخص أكثر حساسية للضوء في الليل.

فوائد ارتداء قناع العين ليلاً

كما كشفت دراسة نشرتها مجلة “Sleep” أن ارتداء قناع العين ليلاً "يمكنه تحسين الذاكرة وعملية الاستيقاظ في الصباح".
وخلال الدراسة، نام 89 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، مستخدمين قناع عين، وذلك لمدة أسبوعين متتالين في الصيف، عنما تشرق الشمس في وقت مبكر من الساعة 5 صباحًا.
وعلى مدار أسبوع، ارتدوا قناع العين الذي يحجب الضوء، بينما في الأسبوع الثاني ارتدوا قناعا به فتحات عند العينين، ما يسمح بدخول الضوء.
ودخل المشاركون للنوم كل ليلة في الموعد نفسه، مع فتح ستائر غرفهم، ومنعوا من ممارسة التمارين الرياضية المجهدة. والأهم من ذلك أن أيًا منهم لم ينم بقناع عين من قبل.
وكشفت الاختبارات أن ارتداء قناع العين يحسن الذاكرة.
ولفتت زي إلى أن الدراسة توضح بشكل كبير تأثير الضوء على النوم، مضيفة أن قناع العين "أمر ضروري لغير القادرين على النوم في بيئة مظلمة"، كما هو حال عند وجود أطفال أو أضواء ليلية أو إنارة في الشوارع.
ونصح تقرير "واشنطن بوست"، بتنظيم مسألة عدم التعرض للضوء خلال النوم، باختيار قناع عين مناسب ومريح، بجانب إغلاق الأضواء في غرفة النوم، والابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية، ومحاولة تغيير الستائر في المنزل لتكون قاتمة تمنع دخول الضوء بشكل كبير، بجانب الحصول على أكبر قدر ممكن من الضوء خلال النهار.

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