حقن الدهون تقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

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أظهرت دراسة أن حقن الدهون يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

ووجد الباحثون في جامعة كيس ويسترن ريزيرف بولاية أوهايو الأمريكية، أن أدوية السكري من النوع الثاني مثل أوزمبيك، والتي تستخدم أيضًا لفقدان الوزن، قد تمنع المرض القاتل. اضافة اعلان

كما يمكن أن تفيد حتى الأشخاص الذين لا يعانون من زيادة الوزن.





منبهات مستقبلات الببتيد -1 الشبيهة بالجلوكاجون



التقليل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم



تناول الميتفورمين يقلل من سرطان الأمعاء



أعراض مرض السكري من النوع الثاني



علامات سرطان الأمعاء



وتُسمى هذه الأدوية بمنبهات مستقبلات الببتيد -1 الشبيهة بالجلوكاجون (GLP-1 RA)، وعادةً ما يتم استخدامها عن طريق الحقن لمرضى السكري من النوع الثاني عن طريق تحسين مستويات السكر في الدم وحساسية الأنسولين.كما أنها تساعد في إدارة الوزن، وهو ما دفع شركة الأدوية "نوفو نورديسك" إلى تطوير لقاح "ويجوفي" لإنقاص الوزن بعد نجاح علاج مرض السكري "أوزمبيك".ووجدت الدراسة التي استمرت 15 عامًا، والتي شملت 46 ألف مريض بالسكري، أن هناك 94 حالة سرطان أمعاء بين نصف الأشخاص الذي تم حقنهم، مقارنة بـ 167 في النصف الذي لم يتم حقنهم، في انخفاض بنسبة 44%.وقال البروفيسور رونج شو، أحد مؤلفي البحث: "على حد علمنا، هذا هو أول مؤشر على أن هذه الفئة الشائعة من الأدوية تقلل من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم".وتزيد زيادة الوزن من خطر الإصابة بمرض السكري، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من السرطان.ويمكن للتدخين وشرب الكحول وتناول اللحوم الحمراء والمعالجة وعدم تناول ما يكفي من الألياف أن يزيد الخطر أيضًا.وارتفعت شعبية الحقن مثل "أوزمبيك"، لأنها تزيل آلام الجوع وتساعد على فقدان الوزن بسرعة، مع خفض مستويات السكر في الدم.لكن الدراسة المنشورة في مجلة "جاما أونكولوجي" أظهرت أن الحقن يمكن استخدامها لمنع سرطانات الأمعاء وغيرها من أنواع السرطان المرتبطة بالسمنة والسكري في المستقبل، بما في ذلك سرطان الثدي والرحم والكلى.وقال الباحثون إن الحقن كان لها "تأثيرات أكثر عمقا" على المشاركين الذين يعانون من زيادة الوزن، مما يشير إلى أن الوقاية من سرطان الأمعاء ترجع جزئيا إلى فقدان الوزن، وفقًا لصحيفة "ذا صن".وفحص الباحثون أيضًا ما إذا كانت أدوية السكري من النوع الثاني الشائعة لها نفس التأثير الوقائي. ووجد أن تناول الميتفورمين يقلل من حالات سرطان الأمعاء بنسبة 25%.وقال المؤلف ناثان بيرجر: "تظهر نتائجنا بوضوح أن GLP-1 RAs أكثر فعالية بكثير من الأدوية الشائعة مثل الميتفورمين أو الأنسولين في منع تطور سرطان الأمعاء".وأضاف: "إن البحث مهم للغاية للحد من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى مرضى السكري، سواء كانوا يعانون من زيادة الوزن والسمنة أم لا".ويعاني العديد من الأشخاص من مرض السكري من النوع الثاني دون أن يدركوا ذلك، لأنه لا يسبب دائمًا شعورهم بالإعياء.لكن الأعراض يمكن أن تشمل:- التبول أكثر من المعتاد، وخاصة في الليل.- الشعور بالعطش طوال الوقت.- الشعور بالتعب الشديد.- فقدان الوزن دون محاولة ذلك.- الحكة حول القضيب أو المهبل، أو الإصابة بمرض القلاع بشكل متكرر.- الجروح التي تستغرق وقتًا أطول للشفاء.- عدم وضوح الرؤية.وأظهرت الأبحاث أن السكري من النوع الثاني يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والكلى ويؤدي إلى ظهورها بشكل أسرع.وفي الوقت نفسه، قال خبراء من جامعة ليستر إن النساء المصابات بالسكري من النوع الثاني أكثر عرضة للوفاة بسبب السرطان من أولئك الذين لا يعانون من هذه الحالة.تشمل أعراض سرطان الأمعاء ما يلي:- نزيف من الشرج ، أو وجود دم في البراز.- تغيير في عادات استخدام المرحاض - على سبيل المثال، الذهاب بشكل متكرر.- ألم أو كتلة في البطن.- التعب الشديد.- خسارة الوزن.عادةً ما تنزف أورام الأمعاء، مما قد يسبب نقصًا في خلايا الدم الحمراء، وهو ما يُعرف بفقر الدم. يمكن أن يسبب التعب وضيق التنفس في بعض الأحيان.وفي بعض الحالات، يمكن لسرطان الأمعاء أن يسد الأمعاء، وتشمل العلامات الأخرى لسرطان الأمعاء ما يلي:- آلام في البطن.- الشعور بالانتفاخ.- الإمساك وعدم القدرة على إخراج الريح.- المرض.