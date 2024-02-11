حفاظًا على عقلك.. توقف عن هذه العادة الصباحية

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الكثير منا قد يقدم على فعل بعض العادات غير الصحية، بالنسبة للبعض، يرتبط هذا بالنظام الغذائي وبعض الوجبات الخفيفة غير الصحية المفضلة لديهم، بينما قد يقضي آخرون وقتًا أطول في السرير.

لكن هناك عادة جديدة ظهرت خلال السنوات الأخيرة، وهي فحص هواتفنا عقب الاستيقاظ في الصباح، سواء للتحقق من الوقت أو قراءة الرسائل أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي.





أسوأ عادة صباحية



المشي في بداية اليوم



أضرار استخدام الهاتف على النوم والعقل



ووصف الصيدلي راج باتيل هذه الظاهرة بأنها "أسوأ عادة صباحية".وقال في مقطع فيديو: "أنت وربما كل شخص تعرفه تفعل ذلك - تمسك بهاتفك على الفور بمجرد النهوض من السرير أو حتى في سريرك".وحذر من أن هذه العادة يمكن أن يكون لها تأثير دائم على القدرات العقلية لليوم المقبل.وتابع راج: "بدلاً من أن تبدأ يومك بعقل منتعش ومركّز، فإنك تعرض عقلك لوابل من التشتيتات التي تخدر نظام الدوبامين الذي يجعلك تشعر بالسعادة وتحطم صفاءك العقلي".ومضى قائلاً: "حتى لو تمكنت من ترك الهاتف، فإن تركيزك سيتأثر بشدة. يُترك نظام الدوبامين لديك في حالة طنين، ويهمس، "دعونا ننغمس في المزيد من الترفيه، ونسعى للحصول على المكافآت".وأوضح أن "هذه المعركة الشاقة من أجل الإنتاجية لا تزال تثقل كاهلك طوال اليوم".لذا، أوصى بالبدء بطقوس صباحية أكثر صحة لك، مثل المشي. وقال: "المفتاح ليوم أكثر إنتاجية هو أن تبدأ طقوسك الصباحية. يرجى تحديد الأولويات ثم تخصيص ساعة أو ساعتين على الأقل لشيء مثمر حقًا. سوف تشكرك نفسك المستقبلية على اليوم الواضح والناجح الذي ينتظرك".يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه دراسة أمريكية، أن حوالي 80 في المئة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عامًا يعترفون بالوصول إلى هواتفهم خلال أول 15 دقيقة من الاستيقاظ.ومن بين 80 في المئة، كان 62 في المئة يستخدمون الهاتف مباشرة بعد الاستيقاظ، بينما كان 44 في المئة يستخدمونه كمنبه.وأظهرت دراسة منفصلة، نُشرت في المجلة الدولية للأبحاث البيئية في عام 2018، بالتفصيل مدى ضرر استخدام الهاتف المحمول على النوم والصحة العقلية.وقالت: "ارتبط استخدام الهاتف المحمول في وقت النوم بقصر مدة النوم وانخفاض جودة النوم".وأضافت: "الاستخدام الإشكالي" (التبعية) ارتبط بالعديد من النتائج السلبية".وأظهرت النتائج "ارتباطات بين استخدام الهاتف المحمول ونتائج الصحة العقلية الضارة في الدراسات التي تأخذ منظورًا نفسيًا أو سلوكيًا بشأن التعرض".مع ذلك، شددت على أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات ذات الجودة العالية من أجل استخلاص استنتاجات صحيحة حول الآليات والاتجاهات السببية للارتباطات.