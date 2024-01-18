حضر أطباقك الشعبية بطريقة أكثر صحة.. 11 نوعًا من الخضروات

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طالبت اللجنة الوطنية للتغذية على أهمية زيادة كمية الخضروات غير النشوية مثل الكوسا في طبق المرقوق يساهم في زيادة قيمته الغذائية. اضافة اعلان





حضر أطباقك الشعبية بطريقة أكثر صحة



فوائد 11 نوعًا من الخضروات الصحية





1. القرنبيط



2. إسباغيتي القرع



3. الأفوكادو



4. الملفوف



5. الكوسة



6. خس روماني



7. البازلاء الخضراء



8. الكيل



9. السبانخ



10. الجزر





11. فلفل رومي



تعبر المائدة السعودية من الموائد المتنوعة والغنية بالنكهات، إليك بعض الخطوات الت تجعل المرقوق طبق أكثر صحة.1ـ قم بتحضير عجينة المرقوق منزليا باستخدام المساء والدقيق البر.2ـ قلل من استخدام الملح المضاف واستبدله بالنبهارات مثل الفلفل الأسود والليمون المجفف.3ـ اجعل كمية الخضروات الغير نشوية مثل الباذنجان والكوسا أكثر مقارنة بالخضروات النشوية مثل: القرع.4ـ قم بإزالة الشحوم من اللحم قبل الطبخ.اختصاصيو التغذية يوصون بتناول الخضراوات لتقليل السعرات الحرارية دون الحاجة للمعاناة من الحرمان والجوع.يحتوي كوب واحد من القرنبيط المفروم على 27 سعرة حرارية مع 2 غرام من الألياف و2 غرام من البروتين.تقول شيريل موساتو، مؤلفة كتاب The Nourished Brain: إن "جميع أنواع القرع الشتوي هي أطعمة منخفضة السعرات الحرارية فعالة في إنقاص الوزن.تحتوي ثمرة الأفوكادو على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية والمفيدة للقلب بالإضافة إلى حوالي 10 غرامات من الألياف مما يمنح شعور بالشبع لفترة أطول لأنه يتم هضمها ببطء.تقول اختصاصية التغذية بروفيسور جينان بنا: إن "الملفوف منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، وبالتالي فهو يساعد على البقاء ممتلئًا مع قليل من السعرات الحرارية".تقول ممارسة الطب الوظيفي واختصاصية التغذية آنيا روزن: تحتوي الكوسة على الألياف والمغذيات "مع القليل جدًا من السعرات الحرارية".عند البحث عن واحدة من أقل الخضراوات ذات السعرات الحرارية، فإن الخس الروماني يأتي على رأس الاختيارات لأنه يحتوي على 8 سعرات حرارية فقط لكل كوب.إن البازلاء من الخضراوات النشوية، مما يعني أنها تحتوي على كربوهيدرات أكثر من الخضراوات غير النشوية. لكن البازلاء الخضراء تحتوي على كمية كبيرة من الألياف والبروتين.يحتوي كوب واحد من الكيل على 7 سعرات حرارية فقط، مما يعني أنه يمكنك ملء طبق بالكامل بـ 4 إلى 5 أكواب من الكيل مقابل أقل من 50 سعرًا حراريًا.ينصح خبراء التغذية دائمًا بتناول السبانخ لإنقاص الوزن. يحتوي كل كوب من السبانخ على 7 سعرات حرارية و0.7 غرام من الألياف، مما يجعلها وجبة مثالية لمن يبحث عن الفوائد الغذائية والسعرات الحرارية المنخفضة.تقول بروفيسور ليزا يونغ، خبيرة التغذية، إن الجزر يحتوي على سكر أكثر بقليل من الخضراوات الأخرى، إلا أنه غني بالمزيد من الألياف.يقول اختصاصي التغذية كريستي جاجنون إن "الفلفل الحلو منخفض السعرات الحرارية وعالي العناصر الغذائية. في الواقع يحتوي الفلفل الحلو على فيتامين C أكثر من البرتقال!"،