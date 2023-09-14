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حتى لا تُحرم فوائده الصحية.. لا تشرب الشاي في هذه الأكواب

كوب شاي
الشاي يشتهر بفوائده الصحية
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من تقليل خطر الإصابة بمشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والخرف إلى التخلص من الدهون الحشوية، يمكن أن تساعد المركبات النباتية، المعروفة باسم الكاتيكين، والتي تسهم في نكهة ورائحة المشروب في الحفاظ على حالتك الصحية.اضافة اعلان
ويتم استخلاص مضادات الأكسدة هذه من أوراق الشاي أثناء عملية التخمير، لكنها يمكن أن تتأثر بعدة عوامل، مثل درجة حرارة الماء ووقت التخمير والمواد المستخدمة في تحضير الشاي.

العلاقة بين كوب الشاي وفوائده الصحية

وتوصلت دراسة حديثة إلى أن الكوب الذي تتناول فيه مشروبك المفضل قد يكون له تأثير على الفائدة الصحية التي يحتوي عليها، وفقًا للنتائج التي نشرت في مجلة "التقارير العلمية".
وكشف باحثون من معهد ناجويا للتكنولوجيا في اليابان، أن تزجيج أطقم الشاي الخزفية (الطلاء الزجاجي) يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على المكونات المفيدة للشاي.
وفحص الباحثون تأثيرات الطلاء الزجاجي التجاري الياباني المختلف - أوريبي، وناماكو، وإيرابو، وتومي - على محتوى الكاتيكين، ولاحظوا أن اختيار مواد الطلاء الزجاجي يؤثر على تركيز هذه المركبات المفيدة في الشاي.

تفاصيل الدراسة

ولدراسة التأثيرات، قام الباحثون بتحضير محلول الشاي الأخضر باستخدام الماء المتبادل الأيوني عند درجة حرارة 80 درجة مئوية لمدة ثلاث دقائق.
وبعد ذلك، فصلوا أوراق الشاي، وخلطوا السائل الموجود فوق البقايا الصلبة مع مساحيق التزجيج المطلية على الخزف.
بعد ذلك، تُرك خليط الشاي الصقيل ليتفاعل لمدة ست ساعات، ومن ثم إزالة المسحوق من خلال الطرد المركزي والترشيح. ولاحظ فريق البحث بعدها، تغيرًا في لون محلول الشاي الأصلي.

ماذا أظهرت النتائج؟

ومن المثير للاهتمام، أن النتائج كشفت أن مدى تغير اللون يعتمد بشكل كبير على نوع التزجيج. والأهم من ذلك أن الباحثين لاحظوا أيضًا انخفاضًا في كمية الكاتيكين في الشاي. 
وأظهر تحليل الشاي المخلوط مع طلاءات أوريبي وناماكو وإيرابو تركيزات أقل بكثير من هذه المركبات النباتية، في حين أدى طلاء تومي إلى تحلل نوع واحد محدد من الكاتيكين بشكل انتقائي.
وخلص فريق البحث إلى أن اختيار مواد التزجيج المستخدمة في أطقم الشاي الخزفية يمكن أن يؤثر بشكل كبير على تركيز المركبات المفيدة مثل الكاتيكين في الشاي، وفق صحيفة "إكسبريس". 
وقال البروفيسور تاكاشي شيراي: "إن الوظيفة المحددة للطلاء الزجاجي في تحلل الكاتيكين لا توفر معلومات أساسية لتصميم وتطوير المواد الوظيفية فحسب، بل يمكن أن تؤثر أيضًا على شرب الشاي يوميًا والقضايا المتعلقة بصحة الإنسان على المدى الطويل".

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