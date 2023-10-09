حتى لايختلط عليك الأمر.. 3 أعراض غير تقليدية علامة على الإصابة بالسكري

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غالبًا ما يطلق على مرض السكري اسم "القاتل الصامت"، لأن الأعراض التي يسببها لا تجعل المريض يشعر بالإعياء بالضرورة، مما يجعل من الصعب التعرف عليه. اضافة اعلان

وفي حين أن مشاكل الجلد اليومية مثل الحكة أو الجروح قد تكون مجرد خدش سريع، إلا أنها يمكن أن تكون أيضًا أعراضًا لمرض السكري، وفقًا للدكتور أفيناش هاري نارايانان، خبير اختبارات الدم، والقائد السريري في مختبر لندن الطبي.

قال الدكتور نارايانان: "من المحتمل أن تكون حكة الجلد لديك ناجمة عن الجفاف، وأن الشعور بالوخز هو بسبب جلوسك في وضع غريب، وأن هذا الجرح الذي يرفض الشفاء لأنه تم تغطيته بالضمادة لفترة طويلة جدًا. ومع ذلك، قد لا يكون هذا هو الحال"، وفق قوله.





الأعراض الأقل شيوعًا للإصابة بالسكري



1. جفاف الجلد والحكة



2. وخز أو تنميل في اليدين أو الرجلين أو القدمين



3. عدم التئام الجروح



‘وكشف الطبيب عن الأعراض الأقل شيوعًا للإصابة بالسكري، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس"، على النحو التالي:يؤثر ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مزمن على الدورة الدموية عن طريق إتلاف بطانة الأوعية الدموية الصغيرة، مما يعيق الدورة الدموية.وقال الطبيب، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "ضعف الدورة الدموية يمكن أن يسبب جفاف الجلد وحكة في الجلد، وقد يكون مرض السكري هو السبب".بالإضافة إلى ذلك، أوصى الدكتور نارايانان بالبحث عن الأحاسيس غير الطبيعية مثل الحكة التي يصعب تحديد موقعها ولا تختفي لأنها قد تكون مرتبطة بتلف الأعصاب الناتج عن مرض السكري المزمن.بمرور الوقت، يمكن أن تؤدي الدورة الدموية غير الطبيعية والتغيرات في كيفية حصول الخلايا على الأكسجين والمواد المغذية إلى تلف الأعصاب.ووفقًا للخبير الصحي، فإن "هذا يمنع الدماغ من إرسال واستقبال الإشارات من وإلى أجزاء مختلفة من الجسم، مما يسبب الخدر أو الشعور بالوخز".وشدد على أهمية التشخيص المبكر لهذه المشكلة، لأنه بمجرد تلف الأعصاب، فإنها لا تستطيع إصلاح نفسها.يمكن أن يؤدي تلف الأوعية الدموية أيضًا إلى بطء التئام الجروح وزيادة خطر الإصابة بالعدوى.وفي حين أن بطء التئام الجروح غير مريح، فقد حذر الطبيب من أن تقرحات القدم هي "الأكثر إثارة للقلق".وقال: "القرحات غير المعالجة هي السبب الرئيسي لعمليات بتر الأطراف المرتبطة بالسكري".وفقا لمؤسسة مرض السكري في المملكة المتحدة، فإن قرح القدم السكرية تسبق أكثر من 80 بالمائة من عمليات البتر.وفي حين أن هذه المشاكل ليست سوى ثلاثة أعراض أقل شيوعًا لمرض السكري، إلا أن هناك العديد من العلامات الخفية.ويمكن لاختبار دم تشخيصي بسيط، عن طريق وخز الإصبع، أن يكشف عن الإصابة بالسكري قبل ظهور أي أعراض، كما قال الدكتور نارايانان.