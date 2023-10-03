الثلاثاء، 18 ربيع الأول 1445 ، 03 أكتوبر 2023

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حتى لاتضر عينك دون أن تدري.. احذر ارتكاب الأخطاء السبعة

حساسية العين
أخطاء قد ترتكبها تسبب مشاكل في العين
أ أ
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حتى دون أن تدري فقد تقع في أخطاء تؤثر على الرؤية لديك، وبخاصة وإذا كان ذلك على مدى طويل، فيما يقول الخبراء إن جفاف العين والصداع وعدم وضوح الرؤية ليست سوى بعض من أعراض مشكلة العين.اضافة اعلان
وقدم الدكتور يورن سلوت يورجنسن، من عيادة الليزر للعيون في لندن ، وإيفلين مينساه، استشاري طب العيون وجراح العيون في مستشفى ميدلسكس المركزي، نصائح حول الطرق التي يمكن أن عرض بها نفسك للخطر عن غير قصد.

تخطي اختبارات العين


يجب أن يخضع الشخص لاختبار العين كل عامين، أو أكثر إذا أوصى طبيب العيون بذلك.
وقال الدكتور يورجنسن: "إن الفشل في جدولة اختبارات العين المنتظمة يمكن أن يؤدي إلى حالات عين غير مشخصة. حالات مثل الجلوكوما، واعتلال الشبكية السكري، والضمور البقعي غالبا ما تتطور دون أعراض ملحوظة في مراحلها المبكرة".
وأضاف، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل": "يعد الاكتشاف المبكر من خلال اختبارات العين أمرًا بالغ الأهمية للعلاج الفعال والحفاظ على الرؤية".
وأشار إلى أن اختبارات العين الروتينية أيضًا يمكن أن تكشف عن العلامات المبكرة لأمراض مثل السكري وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.

الجلوس لوقت طويل أمام الشاشة


أدى الاستخدام الواسع النطاق للأجهزة الرقمية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية إلى قضاء فترات طويلة أمام الشاشات، سواءً للعمل أو الترفيه.
يقول الدكتور يورجنسن: "يمكن أن يؤدي هذا إلى إجهاد العين الرقمي، الذي يتميز بأعراض مثل جفاف العين والصداع وعدم وضوح الرؤية".
وأوصت الدكتورة منساه بقاعدة 20-20-2، "أن تنظر كل 20 دقيقة إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية. بالإضافة إلى ذلك، تذكر أن ترمش عند استخدام الشاشة لمنع جفاف العين".

عدم ارتداء النظارات الشمسية الواقية من الأشعة فوق البنفسجية


يمكن أن يؤدي عدم ارتداء النظارات الشمسية إلى التعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة.
وحذر الدكتور يورجنسن من أن هذا قد يساهم في حالات مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر. 
وقال: "إن حماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية، خاصة في الظروف المشمسة، أمر ضروري للحفاظ على صحة العين على المدى الطويل".
وأشارت الدكتورة منساه إلى أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يزيد أيضًا من نمو على سطح العين يسمى الظفرة.

سوء التغذية ونقص العناصر الغذائية


تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض العين التي تهدد البصر مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر، والذي يؤثر على الرؤية المركزية.
توضح الدكتورة منساه أن البقعة - وهي جزء من شبكية العين التي تعالج ما تراه أمامك مباشرة - تحتوي على أصباغ طبيعية مثل اللوتين وزياكسانثين الموجودة في الخضروات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن مثل السبانخ واللفت.
وتنصح قائلة: "إن الفيتامينات إيه وسي وإي مفيدة أيضًا، لذا تناول خمس حصص على الأقل من الفاكهة والخضروات يوميًا".
وتابعت: "وإذا كان لديك تاريخ عائلي من الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر، اسأل طبيبك عن تناول المكملات الغذائية".
وأضاف الدكتور يورجنسن: "إن النظام الغذائي السيئ الذي يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات إيه وسي وإي، بالإضافة إلى المعادن مثل الزنك، يمكن أن يضر بصحة العين، لأن هذه العناصر الغذائية حيوية للرؤية ووظيفة العين بشكل عام". 
ونصح: "للحفاظ على عيون صحية، من الضروري تناول نظام غذائي متوازن غني بالخضر الورقية والفواكه والخضروات الملونة ومصادر أوميجا 3".

التدخين

الإقلاع عن التدخين ليس مفيدًا لصحتك العامة فحسب، بل لعينيك أيضًا.
وقالت الدكتورة منساه: "إن الإقلاع عن التدخين هو عامل قابل للتعديل يمكن أن يقلل من خطر الإصابة ببعض أمراض العين مثل التنكس البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين". 

عدم ارتداء النظارات الطبية


هناك فكرة خاطئة واسعة النطاق مفادها أن ارتداء النظارات الطبية يؤدي إلى تدهور البصر،  لكنها أكدت أن "هذه الفكرة غير دقيقة". 
وتابعت: "السبب الرئيسي لارتداء النظارات الموصوفة هو ببساطة أنك تحتاج إليها. إذا أهملت ارتدائها، فإنك تتعرض لخطر الإصابة بالصداع".

الإضاءة غير كافية


يقول الدكتور يورجنسن: "إن العمل أو القراءة في المناطق ذات الإضاءة غير الكافية يمكن أن يجعل عينيك تعمل بجهد أكبر، مما يؤدي إلى إجهاد العين وعدم الراحة وضعف الرؤية".
ويشير إلى أن الإضاءة الجيدة، تعد أمرًا حيويًا لخلق ظروف مريحة للقراءة والعمل.

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