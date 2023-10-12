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صحيفة تواصل الالكترونية

"حُب عينيك في العمل" مبادرة للتوعية بأمراض العيون والاهتمام بصحتها

حساسية العين
المبادرة تستهدف الاهتمام بصحة العين في بيئة العمل
أ أ
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تحيي منظمة الصحة العالمية، اليوم العالمي للإبصار اليوم 12 أكتوبر، وذلك للتركيز حول القضية العالمية للعمى وضعف الإبصار الممكن تجنبهما. اضافة اعلان
وتهدف من خلال هذا اليوم إلى زيادة الوعي العام بحجم مشكلة العمى وضعف الإبصار، والتأثير على واضعي السياسات من أجل دعم وتحسين البرنامج الوطني لصحة العين.

حب عينيك في العمل

وقال استشاري طب العيون في مستشفى الملك خالد للعيون، الدكتور حسن ذيبي لفضائية "الإخبارية"، إن يوم الإبصار العالمي يأتي هذا العام تحت شعار "حب عينيك في العمل".
وأشار إلى أن مستشفى الملك خالد التخصصيي وبالشراكة مع  الزملاء بالشؤون الصحية بمنطقة جازان أطلقت مبادرة لإجراء عملية المياه البيضاء في هذا اليوم للمرضى في قوائم الانتظار. 
وأوضح أن اليوم العالمي للإبصار يتم الاحتفال به في ثاني خميس من شهر أكتوبر، ويقام هذا العام تحت شعار "حب عينيك في العمل"، لتسليط الضوء على الاهتمام بصحة العين في أماكن العمل، وأيضًا دعوة أصحاب العمل والشركات لوضع البروتوكولات والاهتمام بصحة العين.

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