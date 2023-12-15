حالة نادرة.. طفل يولد حيًا بعد نموه خارج الرحم لمدة 29 أسبوعًا!

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شهد مستشفى فرنسا ولادة نادرة لجنين في الأسبوع الـ 29 من الحمل الذي كان ينمو خارج الرحم.

وكانت المرأة التي نشرت حالتها في تقرير لمجلة "نيو إنجلاند الطبية"، تعاني من آلام في البطن لمدة 10 أيام قبل أن تطلب الرعاية الطبية في قسم الطوارئ. وبعد فحصها جسديًا، اشتبه الأطباء في أنها تحمل طفلاً في بطنها. اضافة اعلان

وقبل هذا الحمل الأخير، أنجبت المرأة طفلين في فترة الحمل الكاملة وتعرضت للإجهاض مرة واحدة.

وكشفت الاختبارت أن الجنين لم يكن داخل الرحم، بل كان ينمو في بطنها لمدة 23 أسبوعًا، كما قرر الأطباء، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".





نمو طبيعي



توليد الطفل



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وأظهر التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أن الطفل كان "متشكلاً بشكل طبيعي" ومرتبطًا بالمشيمة، العضو الغني بالأوعية الدموية الذي يوفر العناصر الغذائية للجنين النامي ويزيل الفضلات من الرحم بشكل طبيعي. وكانت المشيمة متصلة ببطانة البطن فوق عظمة عند قاعدة العمود الفقري للمرأة.ويتمثل العلاج القياسي لهذه الحالة في إزالة الحمل عن طريق الجراحة، أو استخدام الأدوية التي تمنع الجنين من النمو.وبسبب ما وصفه معدو تقرير الحالة بأنه "ارتفاع خطر نزيف الأم ووفاة الجنين"، نٌقلت المرأة إلى المستشفى حيث يمكن مراقبتها بعناية طوال الأسابيع الأخيرة من الحمل.وبعد ستة أسابيع، وفي إجراء يسمى فتح البطن، قام الجراحون بتوليد طفلها، الذي نُقل على الفور إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.ويحتاج الأطفال المبتسرون، أي أولئك الذين يولدون قبل الأسبوع 37، إلى دعم متخصص حيث لم يكن لديهم الوقت الكافي للتطور داخل الجسم أثناء الحمل.وبعد 25 يومًا من الولادة، خرجت المرأة من المستشفى، وبعد حوالي شهر من ذلك، تمكنت من إعادة الطفل إلى المنزل.