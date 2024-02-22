حالة نادرة.. استخراج 150 حشرة حية من أنف رجل لم يكن يعلم بوجودها!

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لبضعة أشهر، عانى رجل من ولاية فلوريدا الأمريكية من شعور بالضيق ناجم عن أنفه، دون أن يعرف السبب قبل أن يكتشف أخيرًا ما كان يضايقه.

واستخرج الأطباء في مستشفى HCA فلوريدا، 150 حشرة حية من الأنف والجيوب الأنفية للرجل في وقت سابق من هذا الشهر، حسبما أفاد موقع "فيرست كوست نيوز".





بداية المعاناة



حجم الحشرات



الأسماك الميتة



وبدأت معاناة الرجل وهو مريض سابق بالسرطان منذ أكتوبر الماضي، لكن لم يطلب المساعدة إلا بعد تورم وجهه وشفتيه في 9 من فبراير.وقال: "بدأت أعاني من نزيف في الأنف، نزيف مستمر في الأنف. لم أستطع حتى النهوض للذهاب إلى الحمام دون أن يبدأ أنفي بالنزيف".لكن كانت المفاجأة حين ذهب إلى المستشفى. يتذكر الرجل قائلاً: "عندما ذهبت للفحص قال الطبيب: "أرى حركة".وقال الدكتور ديفيد كارلسون، إنه فحص أنف الرجل بالكاميرا، ليكتشف العشرات من الحشرات التي تتغذى داخل الأنف وتجويف الجيوب الأنفية وتتساقط الأنسجة والبراز، وهو ما أدى إلى إصابة الرجل بالتهاب.وأضاف كارلسون متحدثًا عن الحشرات التي عثر عليها في أنف الرجل: "من حيث الحجم، هناك اختلافات، لكن الأكبر حجمًا كان بحجم نهاية خنصري. كانت هناك يرقات معينة داخل الأنف كانت تتجول وتبحث عن أماكن لتتغذى عليها، وأخرى اخترقت الأنسجة".وأوضح أن فريقه حاول استخراج الحشرات باستخدام الشفط، لكن عندما حصل انسداد، استخدموا أدوات مختلفة لاستخراجها.وأظهر مقطع فيديو من داخل غرفة العمليات، الحشرات وهي تزحف داخل أنف الرجل وتخرج بشكل مثير للغثيان.وعلق كارلسون، قائلاً: "لقد كانت على مقربة من قاعدة جمجمته، أسفل دماغه مباشرة، لو مرت لكانت من الممكن أن تقتله".ويعتقد الرجل أن الحشرات جاءت نتيجة تناوله الأسماك الميتة. وقال: "أعلم أنه يتعين عليّ تغيير نمط حياتي فيما يتعلق بالتعامل مع الأسماك".وأضاف: "في السابق، كنت أغسل يدي في النهر، والآن سأستخدم منظفًا للقيام بعمل أفضل وعدم لمس أنفي أو يدي".وقال الطبيب الذي أشرف على إخراج الديدان من أنف الرجل، إنه خلال حياته المهنية الطويلة كأخصائي في الأذن والأنف والحنجرة، لم ير حالة مثل هذه موثقة في الولايات المتحدة. وتسمى الحالة النادرة بداء النغف الأنفي، وهو غزو يرقات الذباب.