"حالة مميتة".. طبيب يكشف عن مخاطر استخدام غسول الفم

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يساعد غسول الفم على إنعاش النفس، وإزالة بقايا الطعام، والمساعدة في تبييض الأسنان. لكن استخدامه يمكن أن يدمر البكتيريا الصديقة في الفم، ويزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لطبيب. اضافة اعلان

وحذر الطبيب الدكتور سرمد مزهر، المقيم في لندن في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" من استخدام غسول الفم، قائلاً: "لا تستخدم غسول الفم، فإن صحتك ستشكرك على ذلك".





بكتيريا الفم



غسول الفم وارتفاع ضغط الدم



وأضاف: "فمك مليء بملايين هذه البكتيريا، وعلى الرغم من أن فم الإنسان أقذر من الناحية الفنية من فم الكلب، إلا أن كل هذه البكتيريا لا ترغب في رؤيتك على الشواية".وأشار إلى أن "بعض البكتيريا تنتج في الواقع مادة كيميائية مهمة جدًا تسمى أكسيد النيتريك"، لافتًا إلى الآثار الناجمة عن ذلك.واستشهد الدكتور مزهر بدراسة أجراها كاومودي جوشيبورا، عالم الأوبئة والإحصاء الحيوي وطبيب الأسنان والعالم.وشملت الدراسة، 1000 شخص. كان حوالي نصفهم يستخدمون غسول الفم بانتظام، بينما لم يكن النصف الآخر يستخدمه.وخلال مدة الدراسة أصيب 12 في المئة من الأشخاص بارتفاع ضغط الدم، وفق ما ذكرت صحيفة "إكسبريس".وقال الدكتور مزهر: "لقد أذهلني هذا الأمر، لكن الأشخاص الذين كانوا يتناولون غسول الفم كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بمقدار الضعف مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك".وأضاف: "هذا مهم للغاية لأن ارتفاع ضغط الدم يرتبط بالعديد من النتائج الصحية الضارة مثل الأزمات القلبية والسكتات الدماغية وحتى مشاكل الأوعية الدموية في الساقين".وتابع: "لذا فإن بكتيريا الفم هذه تساعد على خفض ضغط الدم - لا تقتلها".