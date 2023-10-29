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حافظ على دفء منزلك في الشتاء لتجنب الأزمات القلبية

دفء منزلك في الشتاء المنزل
نصائح وقائية عند انخفاض درجات الحرارة
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الحصول على الدفء في الشتاء أمر حيوي لحماية الجسم، إذ أن التعرض للبرد الشديد يزيد من المخاطر الصحية، ويشكل خطورة خاصة على كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.اضافة اعلان
ويشكل فصل الشتاء خطرًا لأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، ولمن يبلغون من العمر 65 عامًا فما فوق، والأشخاص الذين يعيشون في منازل باردة وسيئة التدفئة.

تدفئة المنزل

وينصح الخبراء بالحفاظ على تدفئة المنزل – على الأقل 18 درجة مئوية أو أكثر. 
وحذرت الدكتورة ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس عبر الإنترنت، من الوفيات الزائدة التي تعزى إلى البرد عندما تنخفض درجة الحرارة إلى أقل من 12 درجة مئوية.
وقالت، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "إن نوبة البرد لا تؤثر عليك فقط في اليوم - بل يمكن الشعور بالتأثير لمدة تصل إلى أسبوعين بعد ذلك. خلال الطقس البارد ، يتضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو الأزمة القلبية".
وأوضحت الدكتور لي أن السبب في ذلك هو الحفاظ على درجة حرارة الجسم الأساسية مرتفعة، حيث يقوم الجسم بتحويل الدم بعيدًا عن الأطراف - أصابع اليدين والقدمين - وبالتالي تصبح هذه الأوعية الدموية مقيدة.
ولهذا السبب، يتعين على القلب أن يضخ الدم بقوة أكبر لدفع الدم عبر الأوعية الدموية الأضيق، وفق قولها.

مخاطر البرد

وأشارت الدكتورة لي إلى أن هذه ليست مشكلة بالنسبة للأشخاص الأصحاء، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون بالفعل من تصلب الشرايين في الشرايين التاجية، فإن الشعور بالبرد يمكن أن يسبب الذبحة الصدرية أو حتى أزمة قلبية.
وأضافت أن درجات الحرارة الباردة تجعل الدم أكثر سمكًا وأكثر لزوجة، مما يزيد من احتمالية التجلط.
ووجد الباحثون أنه عندما تنخفض درجات الحرارة، يرتفع ضغط الدم والكوليسترول، وتنخفض مستويات فيتامين د.
وتنصح الدكتور لي للحماية من أمراض القلب في الشتاء، إبقاء المنزل دافئًا عند 18 درجة مئوية على الأقل، والحفاظ على النشاط، وتناول المشروبات الدافئة والطعام الدافئ، ولف وشاح حول الفم والأنف عند الخروج من المنزل. 

نصائح وقائية

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، الجميع بتناول 10 ميكروجرام (400 وحدة دولية) من مكملات فيتامين د في الشتاء.
وينصح بشدة أولئك الذين يعانون من أمراض القلب بالحصول على التطعيمات الموصى بها، مثل الأنفلونزا ولقاح كوفيد.
ونصحت الدكتور لي عند تفاقم أعراض الجهاز التنفسي مثل ضيق التنفس أو السعال أو الصفير أو عدم الراحة في الصدر، و/أو انخفضت ذروة تدفق الدم بمراجعة الطبيب.

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