جمعية القلب: تسجيل 4500 إصابة بجلطة قلبية حادة في الكويت خلال 7 أشهر

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كشفت جمعية القلب الكويتية، عن تسجيل 4500 إصابة بجلطة قلبية حادة خلال الشهور السبع الأخيرة، وذلك وفق دراسة علمية استقصائية بدأت فيها من شهر مايو الماضي. اضافة اعلان





التدخين والأمراض المزمنة وراء الإصابات



أهمية تكثيف الجانب التوعوي بالجلطات القلبية



توفير أدوية الأمراض القلبية والمزمنة



ازدهار عمليات زراعة القلب في الكويت ودول الخليج



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لافتة إلى أن تلك الدراسة تتواصل حتى اكتمال عدد المشاركين فيها نحو 10 آلاف مريض ومن ثم يتم التعرف على الفئات العمرية والمسببات والتي يأتي في مقدمتها التدخين والأمراض المزمنة.وقال رئيس جمعية القلب الخليجية وعضو مجلس إدارة جمعية القلب الكويتية الدكتور محمد زبيد إن 20% من مرضى الجلطة يأتون إلى المستشفى، مقابل 90% في الدول الأوروبية ما يؤثر على سرعة العلاج.ويؤكد الدكتور زبيد على الأهمية القصوى لتكثيف الجانب التوعوي بكيفية التعامل مع الجلطات القلبية.وأوضح أن أمراض القلب هي المسبب الأول للوفيات محليًا وخليجيًا وعالميًا، وأن الكويت تتشارك مع دول الخليج في المسببات الرئيسة للمرض ويأتي في مقدمتها التدخين وارتفاع نسبة الأمراض المزمنة.وأشار إلى أن الكويت عملت على مدار ال15 سنة الماضية على توفير كافة أدوية الأمراض القلبية والمزمنة في جميع مرافقها من مراكز رعاية صحية أولية ومستشفيات عامة.ليسهل على المريض الحصول على الدواء في أي وقت ومكان وهو ما أثر إيجابًا على نجاح الإستراتيجيات العلاجية في البلادوكشف الدكتور زبيد عن إجراء عملية زراعة قلب في الكويت هذا العام وأخرى العام الماضي متوقعًا ازدهار عمليات زراعة القلب في البلاد بالتعاون مع دول الخليج.وأكد زبيد في كلمته خلال الافتتاح أن جمعية القلب الخليجية التي أنشئت قبل 21 عامًا تفتخر وتعتز بما قدمته طوال مسيرتها مبينًا أنها حققت إنجازات عديدة أهمها تشجيع البحث العلمي.