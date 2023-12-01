جدل قائم.. ألواح التقطيع الخشبية هل تحتوي على البكتيريا؟

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ادّعت الممرضة التجميلية ميراندا، التي أن لوح التقطيع العادي يحتوي على بكتيريا برازية أكثر بـ 200 مرة من مقعد المرحاض.





التنظيف بخلط ملح البحر والخل والليمون



تشكيك المتابعين في طريقة التنظيف



عدم استخدام اللوح الخشبي لتقطيع اللحوم



انقسام في اختيار ألواح تقطيع اللحوم والخضار



البكتيريا موجود على قيد الحياة داخل الخشب



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وقدمت طريقتها في تنظيف اللوح الخشبي، من خلال خلط ملح البحر والخل والليمون معًا وفرك لوح التقطيع لمدة 5 دقائق قبل شطفه.وفي مقطع شاهدته أكثر من 1.8 مليون مرة على تطبيق "تيك توك"، قامت ميراندا برش الملح على اللوح، قبل سكب الخل على السطح الخشبي وعصر بعض عصير الليمون عليه قبل فركه بنصف ليمونة.وقامت بغسل الخليط بالماء، معلنة في التعليق أنها صدمت عندما اكتشفت كمية البراز البكتيري الموجودة على اللوح الخشبي.لم يكن بعض المستخدمين متأكدين مما إذا كانت حيلتها هي تنظيف اللوحة بالفعل، حيث شكك الكثيرون في خصائص تعقيم الليمون والخل والملح.وذكر أحد المعلقين: "الليمون والملح بالتأكيد لا "يطهران" أي شيء، هل تريد أن يضع طبيبك الليمون والملح على يديه قبل الجراحة؟" تساءل أحد المستخدمين.وعلق أحدهم عن الطريقة الصحيحة، فقال: "ليس من المفترض أن تستخدم اللحوم على لوح الخشب لأن العصارة تغوص فيها، استخدم قطعة بلاستيكية للحوم والخضار في لوح التقطيع الخشبي.كان هناك انقسام حول ما إذا كانت ألواح التقطيع الخشبية أو البلاستيكية أكثر صحية، حيث توصلت الأبحاث إلى أن كلاهما آمن بنفس القدر، بشرط أن يتم تنظيفهما بشكل صحيح.ومع ذلك، وجدت الأبحاث المنشورة في عام 2015 أن ألواح التقطيع الخشبية آمنة تمامًا مثل البلاستيك. ويشير البحث إلى أنه على الرغم من صعوبة تعقيم الخشب، إلا أنه مضاد للميكروبات بشكل طبيعي.وقال باحث الغذاء السابق دين أو. كليفر، دكتوراه، لـ All Recipes: "على الرغم من أن البكتيريا التي اختفت من الأسطح الخشبية موجودة على قيد الحياة داخل الخشب لبعض الوقت.إلا أنه لا يمكن اكتشافها إلا عن طريق تقسيم الخشب أو اقتلاعه أو عن طريق دفع الماء بالكامل من سطح إلى آخر.لكن نوع الخشب مهم لمدى نظافة لوح التقطيع، حيث إن الأخشاب الصلبة أفضل في مقاومة البكتيريا.