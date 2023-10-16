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"جدة للصيدلة" يبحث تحديات توفر الأدوية البديلة في الصيدليات

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الأدوية البديلة في الصيدليات
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أطلقت جامعة الملك عبد العزيز، بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني، فعاليات مؤتمر جدة للصيدلة بنسخته الأولى.اضافة اعلان
يأتي ذلك بهدف الاطلاع على التجارب المحلية وتبادل الخبرات للإسهام في رفع كفاءة وجودة الرعاية الصيدلانية في مختلف قطاعات مهنة الصيدلة، وإحداث نقلة نوعية في مجال الرعاية الصيدلانية.


تنمية مهارات الصيدلي

ويسعى المؤتمر الى ترقية وتنمية مهارات الصيدلي لرفع جودة الممارسة الصيدلانية والارتقاء بمهنة الصيدلة تلبية لأهداف النظرة المستقبلية ضمن منظومة صحية منهجية ومتكاملة للرعاية الصحية.
ويهدف المؤتمر أيضا إلى التركيز على ضرورة متابعة ومواكبة المستجدات في كل ما يتعلق بمجال الصيدلة لتعزيز دور المهنة في سوق العمل.


توفر الأدوية البديلة

وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور حسين بخش، أن المؤتمر ناقش في أجندته تحسين نتائج الرعاية الصحية للمريض، وبحث التحديات الحالية في مجال سلاسل الإمداد الدوائي وتوفر الأدوية البديلة.
إضافة إلى تطبيق مبادئ اقتصاديات الدواء لتعزيز الممارسة الصيدلانية والطبية المبنية على البراهين.


نخبة من الصيادلة ذوي الخبرة

مؤكدًا حرص المنظمين على تواجد نخبة من الصيادلة ذوي الخبرة من مختلف المؤسسات الصحية بمنطقة مكة المكرمة في فعاليات هذا المؤتمر.
وأشار إلى أهمية المؤتمر الذي تفخر به إدارة الخدمات الصيدلانية بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز ليكون مقرًا صيدلانيًا لتجمع الصيادلة في جدة والمدن المجاورة.

أهداف المؤتمر

1ـ رفع كفاءة وجودة الرعاية الصيدلانية.
2ـ ترقية وتنمية مهارات الصيدلي.
3ـ رفع جودة الممارسة الصيدلانية.
4ـ متابعة ومواكبة المستجدات بمجال الصيدلة.
5ـ تعزيز دور المهنة في سوق العمل.
6ـ تحسين نتائج الرعاية الصحية للمريض.
7ـ تطبيق مبادئ اقتصاديات الدواء لتعزيز الممارسة.

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