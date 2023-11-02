جدة.. إنهاء معاناة شاب من مرض الكزاز والإسعاف الجوي ينقل مصابا في حادث مروع

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تمكّن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة في قسم العناية المركزة, من إنهاء معاناة شاب بعمر 26 عاماً كان يعاني من اختراق مسمار يحوي على صدأ لأنسجة القدم. اضافة اعلان





قسم الطوارئ

عناية فائقة

الإسعاف الجوي:

وأُحضر لقسم الطوارئ بالمستشفى بجسم متصلب وتشنجات مؤلمة فاقداً القدرة على الحركة والبلع وتم تشخيصه بمرض الكزاز، حيث تم تحويله فوراً إلى قسم العناية المركزة.وأوضحت صحة جدة، أن الفريق الطبي بعد تقييم الحالة وضع خطة علاجية تشمل تطبيق تقنية جديدة هي عبارة عن حقن مضاد السموم في سائل النخاع الشوكي مباشرة، ويحتاج هذا الإجراء إلى مهارة معينة و ظروف تعقيم غاية في الصرامة، حيث تم توفير الأدوية والمستلزمات اللازمة لهذا الإجراء من قبل المختصين، وتم حقن المضاد في السائل الشوكي بنجاح، تم بعدها نقل المريض على قسم العناية المركزة تحت التخدير والتنفس الصناعي مع وضع الحالة تحت الملاحظة.من جانبها, أوضحت استشارية العناية المركزية ورئيسة الفريق الطبي المسؤول عن الخطة العلاجية الدكتورة شروق حكمي، أن المريض تلقى عناية فائقة من خلال علاجه بتقنية حقن مضاد السموم ومن خلال المتابعة الحثيثة لمثل هذه الحالة، مشيرة إلى أنه بعد 20 يوماً تم تقييم الحالة وفصلها عن جهاز التنفس الصناعي، مبينة أن مرض الكزاز أو التيتانوس هو مرض يصيب الجهاز العضلي والعصبي يؤدي إلى تصلب في العضلات خاصة عضلات الظهر والحلق والرقبة، نتيجة وصول البكتيريا المسببة للمرض عن طريق جرح ملوث.على جانب آخر، نقل الإسعاف الجوي اليوم حالة خطرة لمستشفى الملك فهد بجدة لتلقي العلاج اللازم ، بعد أن تلقى مركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي بمنطقة مكة المكرمة عند الساعة 10:37 صباحًا بلاغاً عن حادث تصادم بطريق مكة جدة السريع باتجاه جدة .وفور تلقي البلاغ تم توجيه 6 فرق إسعافية إضافة إلى الإسعاف الجوي، وعند وصول أول فرق إسعافية تبين وجود 11 إصابة منها حالة خطرة تم نقلها عن طريق الإسعاف الجوي إلى مستشفى الملك فهد بجدة بزمن استجابة 16 دقيقة، في حين تم نقل 10 إصابات متوسطة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بالعاصمة المقدسة.