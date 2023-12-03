توقيت موعد استيقاظك يحدد عدد ساعات نومك

أ أ
أفادت دراسة
جديدة، بأن الذين يستيقظون في الصباح الباكر، بحاجة إلى 5-6 ساعات من النوم
ليحافظوا على صحتهم المعرفية.
الاستيقاظ
متأخرا يحتاج لـ 8 ساعات نوم يوميًاوأظهرت النتائج
أن الذين يستيقظون متأخرًا يحتاجون إلى 7- 8 ساعات من النوم، وأن النوم أقل من ذلك قد
يعرض قدراتهم المعرفية لآثار سلبية.
وأجرى الدراسة فريق من جامعة سيؤول الوطنية والمعهد الكوري للطب الشرقي، استنادًا إلى بيانات المسح الكوري التي شملت أكثر من 224 ألف شخص، بحسب (مديكال نيوز توداي).
أقل خطر للتدهور
المعرفيوقالت النتائج:
«عندما لم تؤخذ نوعية النوم بعين الاعتبار، وجدنا أن النوم من 7 إلى 8 ساعات يرتبط
بأقل خطر للتدهور المعرفي».
جدول "مايو
كلينك" لساعات النومونشر موقع "مايو
كلينك" جدولاً حدد فيه عدد ساعات النوم التي يحتاجها كل شخص حسب العمر.
الرُّضَّع من عمر 4 أشهر إلى 12 شهرًامن 12 إلى 16 ساعة كل 24 ساعة، بما في ذلك
أوقات القيلولة
عمر سنة إلى سنتين من 11 إلى 14 ساعة كل 24 ساعة، بما في ذلك
أوقات القيلولة
عمر 3 إلى 5 سنوات من 10 ساعات إلى 13 ساعة كل 24 ساعة، بما في
ذلك أوقات القيلولة
عمر 6 سنوات إلى 12 سنةمن 9 ساعات إلى 12 ساعة كل 24 ساعة
عمر 13 إلى 18 سنة من 8 إلى 10 ساعات كل 24 ساعة
7 ساعات أو أكثر في كل ليلة
البالغون
لينك قناة صحيفة تواصل على "واتساب"
https://twitter.com/KSAembassyPH/status/1731188389498831224