توقيت موعد استيقاظك يحدد عدد ساعات نومك

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أفادت دراسة جديدة، بأن الذين يستيقظون في الصباح الباكر، بحاجة إلى 5-6 ساعات من النوم ليحافظوا على صحتهم المعرفية.

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الاستيقاظ متأخرا يحتاج لـ 8 ساعات نوم يوميًا



أقل خطر للتدهور المعرفي



جدول "مايو كلينك" لساعات النوم



الرُّضَّع من عمر 4 أشهر إلى 12 شهرًا



عمر سنة إلى سنتين



عمر 3 إلى 5 سنوات



عمر 6 سنوات إلى 12 سنة



عمر 13 إلى 18 سنة





البالغون



وأظهرت النتائج أن الذين يستيقظون متأخرًا يحتاجون إلى 7- 8 ساعات من النوم، وأن النوم أقل من ذلك قد يعرض قدراتهم المعرفية لآثار سلبية.وأجرى الدراسة فريق من جامعة سيؤول الوطنية والمعهد الكوري للطب الشرقي، استنادًا إلى بيانات المسح الكوري التي شملت أكثر من 224 ألف شخص، بحسب (مديكال نيوز توداي).وقالت النتائج: «عندما لم تؤخذ نوعية النوم بعين الاعتبار، وجدنا أن النوم من 7 إلى 8 ساعات يرتبط بأقل خطر للتدهور المعرفي».ونشر موقع "مايو كلينك" جدولاً حدد فيه عدد ساعات النوم التي يحتاجها كل شخص حسب العمر.من 12 إلى 16 ساعة كل 24 ساعة، بما في ذلك أوقات القيلولةمن 11 إلى 14 ساعة كل 24 ساعة، بما في ذلك أوقات القيلولةمن 10 ساعات إلى 13 ساعة كل 24 ساعة، بما في ذلك أوقات القيلولةمن 9 ساعات إلى 12 ساعة كل 24 ساعةمن 8 إلى 10 ساعات كل 24 ساعة7 ساعات أو أكثر في كل ليلةلينك قناة صحيفة تواصل على "واتساب"