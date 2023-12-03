الأحد، 19 جمادى الأولى 1445 ، 03 ديسمبر 2023

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توقيت موعد استيقاظك يحدد عدد ساعات نومك

ساعات النوم
عدد ساعات النوم الصحي
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أفادت دراسة جديدة، بأن الذين يستيقظون في الصباح الباكر، بحاجة إلى 5-6 ساعات من النوم ليحافظوا على صحتهم المعرفية.
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الاستيقاظ متأخرا يحتاج لـ 8 ساعات نوم يوميًا

وأظهرت النتائج أن الذين يستيقظون متأخرًا يحتاجون إلى 7- 8 ساعات من النوم، وأن النوم أقل من ذلك قد يعرض قدراتهم المعرفية لآثار سلبية.
وأجرى الدراسة فريق من جامعة سيؤول الوطنية والمعهد الكوري للطب الشرقي، استنادًا إلى بيانات المسح الكوري التي شملت أكثر من 224 ألف شخص، بحسب (مديكال نيوز توداي).

أقل خطر للتدهور المعرفي

وقالت النتائج: «عندما لم تؤخذ نوعية النوم بعين الاعتبار، وجدنا أن النوم من 7 إلى 8 ساعات يرتبط بأقل خطر للتدهور المعرفي».

جدول "مايو كلينك" لساعات النوم

ونشر موقع "مايو كلينك" جدولاً حدد فيه عدد ساعات النوم التي يحتاجها كل شخص حسب العمر.

الرُّضَّع من عمر 4 أشهر إلى 12 شهرًا

من 12 إلى 16 ساعة كل 24 ساعة، بما في ذلك أوقات القيلولة

عمر سنة إلى سنتين

من 11 إلى 14 ساعة كل 24 ساعة، بما في ذلك أوقات القيلولة

عمر 3 إلى 5 سنوات              

من 10 ساعات إلى 13 ساعة كل 24 ساعة، بما في ذلك أوقات القيلولة

عمر 6 سنوات إلى 12 سنة

من 9 ساعات إلى 12 ساعة كل 24 ساعة

عمر 13 إلى 18 سنة              

من 8 إلى 10 ساعات كل 24 ساعة


البالغون

7 ساعات أو أكثر في كل ليلة

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