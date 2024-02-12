توقف عن تناولها .. تحذير طبي من 3 أطعمة "مدمرة للدماغ"

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مع التقدم في السن، تبدأ بعض أجزاء الجسم في التدهور أكثر من غيرها، ويرجع ذلك أيضًا إلى مجموعة من العوامل بما فيها النظام الغذائي، وممارسة الرياضة، والعوامل الوراثية.





أطعمة مضرة للدماغ



سمك أبو سيف



السمن



البطاطس المقلية



ويعد الدماغ واحدًا من تلك الأعضاء، التي تتأثر عادة بالعمر، حيث تنتشر مشاكل الذاكرة بين كبار السن، وإن كان لايعني هذا بالضرورة أن يكون السبب هو الخرف، إذ يوجد ما يسمى بفقدان الذاكرة المرتبط بالعمر.وأظهرت الدراسات أن تناول المزيد من بعض الأطعمة يمكن أن يساعد في الواقع في حماية الدماغ من التدهور. لكن في المقابل، هناك أيضًا أطعمة يمكن أن يكون لها تأثير معاكس.وحذرت طبيبة العلاج الطبيعي، جانين بورينج من الولايات المتحدة، في مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" من ثلاثة أطعمة يمكن أن "تدمر دماغك"، وهي:على الرغم من أنه يُنصح في كثير من الأحيان بتناول الأسماك كغذاء يعزز الدماغ بسبب محتواها من أوميجا 3، إلا أنه يجب تجنب سمك أبو سيف، بسبب مستويات الزئبق الموجودة فيه.وقالت الدكتورة بورينج، إن "سمك أبو سيف يحتوي على نسبة عالية جدًا من الزئبق، ذلك المعدن الثقيل الذي سيدمر خلايا الدماغ".وتناولت إحدى الدراسات، التي نُشرت في مجلة العلاجات التكميلية في الطب عام 2020، حالة رجل مسن تم تشخيص إصابته بمرض الزهايمر بعد تناول سمك أبو سيف.وأضافت: "من المعروف أيضًا أن الزئبق هو أحد أقوى السموم العصبية. تصور دراسة الحالة هذه شخصًا يبلغ من العمر 91 عامًا يعاني من التدهور المعرفي الذي تم تشخيصه على أنه مرض الزهايمر".وأوضحت: "وُجد أن هذا المريض يعاني من مستويات مرتفعة للغاية من الزئبق بسبب تناول أسماك تحتوي على نسبة عالية من الزئبق".وخلصت الدراسة إلى أنه "لذلك، من المهم معالجة المسببات البيولوجية مثل سمية الزئبق لدى كبار السن الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض الزهايمر، لأن تلف الأعضاء الطرفية قد لا يكون قابلاً للعكس".قالت الدكتورة بورينج، إن السمن "عادة ما يكون مصنوعًا من الدهون المتحولة، (التي تسبب) التهابًا شديدًا للجسم بالكامل، وبشكل خاص للعقل والجهاز العصبي أيضًا".وربطت دراسات متعددة بين الدهون المتحولة والضرر الذي يلحق بالدماغ.وجاء في إحداها، التي نُشرت في مجلة براتيسلافا الطبية عام 2016: "إن الدهون المتحولة (دهون T) لها تأثير سلبي على الدماغ والجهاز العصبي".وأضافت: "يتم دمج الدهون T الموجودة في النظام الغذائي في أغشية خلايا الدماغ وتغير قدرة الخلايا العصبية على التواصل. هذا يمكن أن يقلل من الأداء العقلي. ولوحظت العلاقة بين تناول الدهون T وخطر الاكتئاب".وأشارت إلى أن "هناك أدلة متزايدة على الدور المحتمل للدهون T في تطور مرض الزهايمر والتدهور المعرفي مع تقدم العمر".قالت الدكتورة بورينج، إن البطاطس المقلية "عادة ما تكون مقلية بالزيت النباتي أو زيت الكانولا".وأضافت: "إن هذه الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة هي أيضًا التهابات شديدة، وقد أظهرت الدراسات أنه من خلال تناول الكثير من الطعام المقلي فإنه يقلل من قوة العقل".وأيدت ذلك أوما نايدو، خبيرة التغذية بجامعة هارفارد، قائلة لشبكة (CNBC): "في حين أن العناصر المقلية أو المقلية قد تكون على رأس قائمة الأطعمة المريحة، إلا أنها يمكن أن تلحق الضرر بالدماغ".وتابعت: "وجدت دراسة أجريت على أكثر من 18 ألف شخص أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المقلية كان مرتبطًا بانخفاض درجات الذاكرة والإدراك".https://www.express.co.uk/life-style/health/1865468/expert-warning-foods-ruin-brain