توضيح من حساب المواطن بخصوص قيمة الدعم للفرد المستقل

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أصدر حساب المواطن، توضيحًا بخصوص قيمة الدعم للفرد المستقل.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الخصوص: "يصرف الدعم للفرد المستقل بناءً على مجموع دخله". اضافة اعلان

وأضاف: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا)".

وفي إفادة سابقة، أوضح حساب المواطن أنه لايشترط الإفصاح عن دخل الضمان الاجتماعي ضمن مصادر الدخل.

وقال البرنامج: "في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع و مصدر الدخل (غير ذلك)، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن".





حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

